Ambulancias
Detenido por trabajar en Sevilla y Málaga con documentación falsa vinculado a la sanidad
El arrestado ofrecía servicios sanitarios a domicilio y se anunciaba en diversas plataformas digitales tras años de actividad laboral presuntamente irregular
EFE
Un hombre ha sido detenido por trabajar en Sevilla y Málaga con documentación falsificada, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado, que ha detallado que la investigación detectó actividad laboral en el ámbito sanitario y servicios para distintas empresas de ambulancias.
La investigación se inició tras detectarse presuntas irregularidades relacionadas con la situación administrativa del investigado, quien figuraba dado de alta como trabajador autónomo pese a carecer presuntamente de autorización en vigor para residir y trabajar en España.
Las agentes comprobaron que el investigado habría desarrollado actividad laboral durante años en el ámbito sanitario y servicios para distintas empresas de ambulancias. Igualmente, detectaron presuntas anomalías en documentación aportada en distintos trámites relacionados con autorizaciones de residencia.
Durante la investigación también se constató que el arrestado se anunciaba en diferentes páginas web y plataformas digitales y que ofrecía sus servicios sanitarios a domicilio. Detectaron además indicios de falsedad en documentación relacionada con permisos de residencia, lo que fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial.
Una vez concluidas las diligencias policiales, el investigado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.
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