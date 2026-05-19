Elecciones andaluzas: el PP repite triunfos en las grandes ciudades a un año de las municipales

El PP ha repetido victoria electoral en todas las grandes ciudades de Andalucía. Los comicios autonómicos de este domingo han llegado, como hace cuatro años, a apenas 12 meses de las elecciones municipales. Y en este sentido habrá analistas que quieran establecer un paralelismo con lo que pueda ocurrir en la consulta que renovará los plenarios de los ayuntamientos andaluces. Por lo pronto, los populares han alcanzado un nuevo techo, al imponerse esta vez en 89 de los 103 municipios de la provincia de Málaga (86%).

En el contexto autonómico, el PSOE ha resistido como segunda fuerza más votada en siete de las capitales. La única excepción ha sido esta vez Cádiz. Y Vox se sitúa como la tercera fuerza en seis capitales provinciales. La irrupción de Adelante Andalucía en la capital gaditana releva a los socialistas al tercer peldaño y, en la sevillana, donde ha logrado situarse como la tercera fuerza, Vox pasa a ocupar el cuarto escalón.

Resulta significativo que el PP haya superado la barrera del 42% de los sufragios en Málaga, Sevilla o Almería. En la capital costasoleña ha obtenido casi 120.000 votos frente a los algo más de 115.000 de hace cuatro años. El PSOE también ha crecido con el incremento de la participación, pero no ha podido pasar del 20%. En este 17M ha obtenido casi 55.000 sufragios por unos 50.000 en 2022. Por su parte, Vox ha rozado los 39.000 votos (13,8%) por algo más de 31.000 en los anteriores comicios (12,6%). Adelante Andalucía casi ha triplicado sus números, al pasar de unos 11.400 votos a alrededor de 31.100 (11,2%), y Por Andalucía ha cedido más de 4.000, bajando del 12,6% al 6% actual.

En la capital hispalense los populares han ganado con 158.243 votos (el 42,7% del total) por delante de PSOE, con 80.347 votos (21,7%); Adelante Andalucía con 51.666 sufragios (13,9%); Vox, con 37.714 sufragios (10,2%); y Por Andalucía, con 24.520 votos (6,6%).

En los comicios del 19 de junio de 2022, el PP consiguió 140.593 votos (41,4%): el PSOE, 82.635 sufragios (24,3%); Vox, hasta 39.370 votos (11,6%); Por Andalucía, 27.295 (8%); y la formación de Adelante Andalucía, 24.970 (7,3%).

Otras grandes capitales

En la capital almeriense, el PP se ha situado en el 42,3% del total del electorado. Le siguió el PSOE con el 21,9%; Vox, con el 21,1%; Por Andalucía, con el 5%; y Adelante Andalucía con un 3,9%.

En Cádiz capital, los populares han obtenido el 35,6% de los sufragios, con Adelante Andalucía como sorpresa, al rozar el 24%. Han desbancado al PSOE (21,5%) y han superado de manera amplia a Vox (8,3%).

Córdoba arrojó un 45,9% de votos para el PP, por delante de un 17,5% que obtuvo el PSOE. Vox logró el 14,03% de los sufragios, por el 9,5% para Adelante Andalucía y el 8,2% de Por Andalucía.

En Granada capital, el PP mejoró el porcentaje de hace cuatro años, al situarse en el 48,6%. Le siguieron el PSOE con el 20,4%; Vox, hasta el 12,3%; Adelante Andalucía, en el 7,4%; y Por Andalucía, con el 7%. Y también ganaron los populares en Huelva capital, con el 39%, y en Jaén, con hasta el 45,9%.