Sucesos
La Guardia Civil sorprende en Málaga con un kilo de cocaína a un hombre buscado por saltarse de una orden de alejamiento
El investigado intentó deshacerse de la droga en la estación de tren en la que fue interceptado por los agentes del Puesto de Rincón de la Victoria
La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un hombre por presuntamente saltarse la orden de alejamiento que tenía en vigor sobre su expareja y por tráfico de drogas, ya que en el momento de su detención llevaba más de un kilo de cocaína.
Según ha informado este martes la Comandancia de Málaga, la actuación se llevó a cabo el pasado mes de abril, cuando agentes del instituto armado localizaron a un hombre que estaba siendo buscado por como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena sobre su expareja, que estaba inscrita en el programa de protección de víctimas de violencia de género en una situación de "riesgo extremo.
Estación de tren
El varón, con numerosos antecedentes policiales y una requisitoria judicial por búsqueda, detención y personación en vigor, fue interceptado por los agentes en la estación de tren de una localidad malagueña. Al proceder a su detención, el investigado se resistió activamente e intentó deshacerse de una bolsa de compras que fue recuperada tras reducirlo y arrestarlo. Los agentes del Puesto de Rincón de la Victoria comprobaron que en el interior de la misma había dos paquetes que sumaban un total de 1,16 kilos de cocaína, por lo que fue detenido por un delito de quebrantamiento y otro de tráfico de drogas.
El hombre fue trasladado a dependencias policiales para elaborar el atestado y finalmente a un juzgado cuyo titular lo envió a prisión provisional.
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