El histórico chiringuito de El Palo que nació como taberna marinera hace medio siglo y ahora conquista Málaga con su pescaíto 'low cost'

A pie de playa, en el barrio malagueño de El Palo, se encuentra un chiringuito que nació como una taberna marinera clásica hace medio siglo y que, en la actualidad, se ha convertido en todo un emblema de la gastronomía tradicional al mantener los sabores y precios de siempre a pesar del paso de los años. Se trata del restaurante El Zagal, un negocio que se autodefine como "un refugio tradicional sin música, chill out ni cócteles modernos" que se mantiene "enfocado en la calidad".

La historia de este chiringuito arrancó en 1975, cuando José' El Zagal' y Antonia, más conocida como Oña, decidieron abrir en pleno barrio de el Palo una taberna clásica marinera en la que Antonia cocinaba sus paellas y se servían con cerveza fría y los pescados que habían capturado los pescadores por la mañana.

Un chiringuito con medio siglo de historia en El Palo

Hoy en día, 51 años después, este negocio ha amplia su carta y renovado su local, pero sigue manteniendo el espíritu del negocio fundado por la pareja malagueña.

"Ni tiene música chill out, ni sirven cócteles de nombres imposibles, pero a cambio ofrecemos uno de los mejores espetos de sardinas de Málaga y pescado del día asado", recalcan desde este restaurante que tiene una amplia carta en la que destacan sus paellas caseras y sus brasas, con protagonismo especial del calamar espetado, dorada, lubina y pata de pulpo, disponible en tamaño XXL.

Espetos, paellas caseras y pescado del día asado

Todo ello acompañado por la bebida más fría y las mejores vistas de la costa, que se pueden disfrutar también desde las hamacas que se han instalado en el lugar.

Este chiringuito que se presenta como uno de los clásicos de El Palo ofrece gran variedad de pescados a la brasa, disponibles desde 6 euros los 100 gramos, como calamares, jurel, dorada, lubina, gambón o patada de pulpo.

Pero si un producto destaca sobre los demás son sus míticos espetos de sardina, disponible por 4 euros.

Pescados a la plancha y pescaíto frito desde pocos euros

Para los amantes del pescaíto frito, este establecimiento ofrece diversas especialidades desde 9,5 euros, como adobo, pulpo, rosada, boquerones, calamares, rosada, jibia, pez plata o fritura variada.

Y para quienes prefieran el pescado a la plancha, entre sus opciones, disponibles desde 12 euros, se encuentran la jibia, el lenguado, las gambas, la rosada, el pez espada y el atún.

Entrantes, tapas y raciones en la carta de El Zagal

Además, los clientes pueden disfrutar de sus zamburiñas a la plancha o al pilpil por 3,50 euros, además de entrantes desde 7,50 euros como pipirrana, ensaladilla rusa, mejillones, gambas al pilpil, bravas o gambas cocidas, a lo que se suman sus ensaladas desde 8 euros.

Este mítico chiringuito también ofrece diversas tapas a 3 euros, como fideos tostados con alioli, paella, pipirrana, ensaladilla rusa, mejillones o ensaladilla malagueña.

Toda una carta repleta de tradición, productos frescos y el máximo esmero en la cocina que se puede disfrutar en su local de la calle Quitapenas de jueves a lunes.