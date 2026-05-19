Josele Aguilar, tras los resultados del 17M: "Adelante Andalucía ha conseguido acaparar gran parte de esa movilización de la izquierda a la que todos estábamos apelando"

El Partido Socialista cosechó este domingo los peores resultados de su historia en Andalucía. Su candidata, María Jesús Montero, se hizo con 28 escaños del Parlamento, a diferencia de los 53 que sacó la oposición y los ocho que conquistaron los andalucistas de José Ignacio García, que fueron la sorpresa de la noche. El PSOE de Málaga, pese a los malos augurios de las encuestas, ha conseguido mantener los cuatro diputados de la provincia, aunque "no pueden estar satisfechos". Josele Aguilar, Ana Villarejo, Daniel Pérez y Patricia Alba serán los representantes socialistas de la provincia que ejercerán oposición en la cámara autonómica. Por lo pronto, Aguilar, secretario general del partido, entiende que su estrategia "ha fallado" y que tienen que, desde ya, cambiar de rumbo. No queda mucho para la próxima batalla. Comieza el contrarreloj para las municipales.

Josele, como máximo responsable del PSOE malagueño, ¿qué valoración hace del resultado electoral del domingo?

Satisfechos no podemos estar. Siempre lo digo, nosotros salimos con ganas de ganar y también las teníamos en esta ocasión. Desde que llegué a la ejecutiva hace un año y medio, yo tenía como objetivo acabar con la hegemonía electoral que tenía el PP en Málaga desde hace muchos años. Yo sabía que eso no era una tarea fácil e inmediata, sino que requería su tiempo. Y es verdad que en romper esa hegemonía hemos dado un pasito muy pequeño, pero por lo menos hemos empezado algo. El PP ha perdido la mayoría absoluta, aquí ha perdido un diputado y es verdad que en circunstancias muy amplias nosotros hemos mantenido los cuatro representantes y además hemos incrementado en votos. Hemos subido 15.000 votos en la provincia de Málaga. Pero bueno, ya te digo, en modo alguno no nos sentimos satisfechos. No nos parece que con eso hayamos cubierto, ni mucho menos, los objetivos que teníamos, pero sí es verdad que no es algo absolutamente frustrante. Nos indica que hay que seguir trabajando y nos da un poco de esperanza de avanzar en la línea de terminar con esa hegemonía del PP.

¿Qué ha fallado en la estrategia del Partido Socialista?

Tenemos que analizarlo más despacio. El miércoles tenemos Ejecutiva Provincial y analizaremos todos los datos provinciales. Creo que no podemos hablar de una única causa. Es un poco la foto de toda Andalucía. Aquí todos tenemos responsabilidades, no solo de los candidatos. Y aquí, en Málaga, donde solamente hemos conseguido ser primera fuerza entre 13 municipios, pues claro, tenemos que verlo. Y ya te digo, no es una única causa. Habrá desde lo que hemos utilizado como discurso, hasta los medios y métodos que hemos utilizado para trasladar ese discurso. También los actores y la implicación de todo el partido. Tenemos que hacer un examen de conciencia entre todos. Yo como secretario general soy el máximo responsable de los resultados en la provincia y como tal los asumo.

¿Qué dice del Partido Socialista de cara a unas elecciones municipales que solo haya sido la fuerza más votada en 13 municipios de Málaga?

No tiene nada que ver porque en las municipales la gente vota en otra clave. Pero lo que sí te digo es que desde ya nos ponemos a trabajar de cara a esas municipales que tendremos dentro de un año. Para nosotros son las municipales son básicas y esenciales. No te voy a decir que las más importantes para una agrupación provincial, pero casi.

¿Adelante Andalucía se ha llevado el voto joven de izquierda malagueño?

Yo creo que ellos han conseguido acaparar una gran parte de esa movilización a la que todos estábamos apelando. Nosotros desde luego apelábamos a esa movilización. Sabíamos que para avanzar, tener mejor resultado y mantenernos necesitábamos más movilización. Y se ha producido. Es verdad que Adelante ha sido el partido que ha conseguido capitalizar esa mayor movilización de la izquierda. A mí me parece una buena noticia que haya un partido que haya sido capaz de ayudar a activar al electorado de izquierda en una autonómica. A mí me parece un dato muy interesante y que también tenemos que analizar. Como te he dicho antes, no es una única causa. Tenemos que valorar si el mensaje era o no el correcto. Yo creo que sí, aunque con matices. Aunque en la forma de transmitirlo ellos han tenido una campaña menos clásica que la que hemos hecho desde el Partido Socialista a nivel regional y también a nivel provincial. Hemos querido hacer algunas cosas distintas, pero es verdad que ellos han utilizado un lenguaje y unas formas más jóvenes y más frescas. Esto del electorado joven nos lo dirán los cualitativos ahora cuando empiecen a hacerse.

En los pueblos del interior se han perdido apoyos.

Al final ha habido una ola también de votos al Partido Popular que se ha impuesto. Hay algunos municipios, pero no es tampoco relevante. Hay otros que se han recuperado. En cualquier caso, es verdad que 13 municipios frente a 89 y sobre todo teniendo la mayoría, como lo tiene la capital y toda la zona de los grandes municipios, nos queda mucha tarea por delante para acabar con esa hegemonía que es en lo que yo estoy empeñado.

¿Ha podido hablar con María Jesús Montero?

No, no. El domingo le puse un mensaje y yo sé que ella este lunes estaba con medios de comunicación. Además, están ahora celebrando la Ejecutiva Regional y no he podido hablar con ella. Los próximos días hablaremos.

La candidatura de María Jesús Montero era atrevida. Ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno y exconsejera de Salud en Andalucía. ¿Le ha fallado su perfil y currículum?

Es que sería injusto pensar eso. No ha fallado solo la candidata. Decir que ha fallado solo la candidata, o solo la estrategia, o solo el mensaje, es que no. Hemos fallado todos. Hemos fallado desde la movilización del partido. Para eso tenemos agrupaciones locales, para que las agrupaciones locales también se movilicen. Aquí, desde luego, cuando se da un resultado así, todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Yo como secretario provincial tengo más culpa que un secretario local o de un pueblo o agrupación local de algún pueblo de la Serranía, donde también hayamos sido segunda fuerza. Yo la tengo más. Pero bueno, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando se da un resultado de esta naturaleza.

¿El cambio de estrategia tiene que darse a nivel nacional? ¿Se acabó eso de destinar ministros del Gobierno a batallas autonómicas?

No, no lo creo. Tampoco le quedan tantos ministros de candidatos. Hace un año y medio todos los compañeros y compañeras de Andalucía teníamos claro que era necesario un cambio de candidatura y de liderazgo en el PSOE Andalucía, y eso había una mayoría que lo entendía. Y en ese momento también te he de decir que la inmensa mayoría veíamos como la mejor opción de candidata a María Jesús Montero. De hecho, ella llegó con ímpetu, con brío y generando muchas expectativas en el partido. Pero es verdad que el trabajo durante un año y medio de la derecha demonizándole ha dañado su imagen. Eso no quita que hace un año y medio a todos nos pareciera la mejor candidata.

¿Qué le dice hoy a un votante socialista de Málaga?

Que nos vamos a dejar la vida en el Parlamento defendiendo los intereses de Málaga. Y dentro de la defensa de los intereses generales vamos a defender la sanidad pública malagueña, la educación pública malagueña, que está muy maltratada; la dependencia, para que no se vuelva a producir un número tan terrible como el de los 1.640 malagueños y malagueñas que murieron el año pasado esperando el reconocimiento de la dependencia; y políticas de vivienda. Vamos a trabajar. Vamos a darlo todo en el Parlamento los cuatro parlamentarios y parlamentarias malagueños, para defender los intereses de la provincia.