Kutxabank abre en Málaga un servicio de banca premium y banca privada para altos patrimonios: "Es una de las plazas financieras más relevantes"

La entidad financiera Kutxabank ha desplegado una nueva unidad en Málaga para dar un servicio experto a clientes de altos patrimonios en la región. El grupo financiero desarrolla este servicio a través de Wealth Management, que coordina la banca personal (la red de una nueva propuesta, Banca Premium) y la banca privada (reconocida bajo el nombre de Fineco Banca Privada Kutxabank), con un enfoque común, "basado en la especialización y la cercanía con el cliente". La unidad está ubicada en la sucursal de Kutxabank en la Alameda de Colón de la capital malagueña.

Kutxabank afirma que, con esta unidad, sigue impulsando su estrategia de gestión patrimonial en Andalucía. La entidad prevé mantener su inversión en capacidades y talento, con el objetivo de "seguir elevando la calidad del servicio y acompañar a un número creciente de clientes en la gestión de su patrimonio en los próximos años".

La apertura en Málaga se acompaña del refuerzo del equipo de Wealth Management en Andalucía, con la incorporación durante 2026 de ocho nuevos profesionales —más del 11% del equipo actual— y la previsión de "seguir ampliando el servicio progresivamente a otras capitales andaluzas".

La sucursal de Málaga presta servicio tanto a clientes de Banca Premium —orientada a patrimonios en el tramo entre 400.000 euros y un millón de euros y con una propuesta diferencial de planificación financiera—, como a clientes de banca privada, a través de Fineco Banca Privada Kutxabank, enfocada en altos patrimonios que demandan un mayor grado de sofisticación y un acompañamiento altamente personalizado.

"Málaga es, en particular, una de las plazas financieras más relevantes del sur de España por su dinamismo empresarial, la atracción de inversión y el crecimiento del ahorro privado. Con la apertura de esta oficina, el servicio de Wealth Management de Kutxabank persigu estar aún más cerca del cliente, acompañarle con asesoramiento especializado y ofrecer un servicio integral de planificación y gestión patrimonial en un entorno de mercado cada vez más complejo y exigente", ha explicado el director de Wealth Management de Kutxabank, Joseba Orueta.

Kutxabank dice que Andalucía es "prioritaria" para su servicio Wealth Management

Andalucía se ha consolidado como una de las regiones con mayor dinamismo económico y crecimiento patrimonial en España y constituye un territorio prioritario para el desarrollo de los servicios de Wealth Management de Kutxabank.

En 2025, su negocio de gestión patrimonial avanzada creció cerca de un 20% en Andalucía y es atendido por un equipo de más de 70 gestores especializados. En el caso de Fineco Banca Privada Kutxabank, el crecimiento fue del 25%, consolidando su posicionamiento en un mercado con elevado potencial de desarrollo. Adicionalmente, el grupo desarrolla otros ámbitos de gestión patrimonial -gestión colectiva y personalizada- a través de su red minorista.

Una de las oficinas de Kutxabank. / Europa Press

El grupo da así un paso más en la hoja de ruta de crecimiento de este negocio en Andalucía, después de consolidar sus servicios en Córdoba.

En el caso de Fineco Banca Privada Kutxabank —con una presencia de más de dos décadas en Andalucía y ocho oficinas en España— duplicará su equipo en la región dentro de su plan de expansión territorial "como respuesta a una apuesta sostenida por la especialización y la cercanía, combinando el asesoramiento experto con herramientas y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de cada cliente", comenta el CEO de Fineco Banca Privada Kutxabank, Daniel Irezabal.

¿Qué ofrecen los servicios de Wealth Management de Kutxabank

Kutxabank dice que los servicios de Wealth Management ofrecen una "propuesta integral" para clientes con necesidades patrimoniales avanzadas, que combina asesoramiento especializado, planificación financiera y acceso a soluciones de inversión diversificadas.

"El modelo pone el foco en los objetivos del cliente —preservación y crecimiento del patrimonio y ordenación financiera a lo largo del ciclo vital—, mediante un acompañamiento personalizado", añade.

Fineco Banca Privada Kutxabank, por su parte, aporta a este modelo una forma de hacer banca privada que combina un enfoque de boutique —centrado exclusivamente en los objetivos del cliente— con las capacidades del banco (uno de los solvente del sistema financiero, según el BCE).

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Kutxabank es la cuarta gestora del sector en gestión patrimonial, con más de 45.200 millones de euros de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).