Luis Rodrigo, el joven andalucista que ha arrebatado la mayoría al PP con su escaño por Málaga

El frenesí de la campaña no le ha dejado tiempo para descansar del pluriempleo. Pero ser joven en Málaga, político a tiempo completo y desarrollador web a veces tiene recompensas como la que se llevó Luis Rodrigo en la noche electoral del domingo 17 de mayo. El candidato de Adelante Andalucía por la provincia se ha hecho un hueco en el Parlamento autonómico junto a otros siete compañeros de partido que buscan ensanchar el ala de la izquierda política para combatir a las derechas.

El domingo se estuvo "comiendo las uñas" en la sede de Adelante Andalucía en Málaga, la provincia por la que se ha presentado a las elecciones andaluzas y que, por primera vez, defenderá escaño en la cámara autonómica. Los de José Ignacio García se han hecho con uno de los escaños decisivos en la fracasada mayoría absoluta del Partido Popular, pero Rodrigo ha confesado en declaraciones a La Opinión que esta victoria le supo agridulce. "No nos alegra que siga la derecha en mayoría, pero estamos contentos de ver que el trabajo que hemos estado haciendo todos estos años poco a poco vaya teniendo sus frutos", se sincera.

Un total de 69.881 malagueños han votado la candidatura de Luis Rodrigo en las urnas, lo que supone un 9,33 % del escrutinio en la provincia. Se trata de una cifra considerable si se toman como referencia los 24.625 votos que consiguieron los de Teresa Rodríguez en la provincia bajo las siglas de Adelante Andalucía-Andalucistas en las pasadas elecciones de 2022. Con apenas el 3,77% de los votos escrutados, los andalucistas no llegaron al 5% mínimo para llevar diputado a las cortes autonómicas.

"Vivir" de la política

Luis Rodrigo mira al futuro con "bastante ilusión". Disfruta de las nuevas etapas, pero es consciente del reto que supone afrontarlas. "Estoy súper focalizado en seguir con el trabajo que he estado haciendo como portavoz del partido en Málaga, el seguir reuniéndome con todos los colectivos que pueda, el seguir estando en manifestaciones, en huelgas. Ahora estoy contento de poder dedicarme a tiempo completo a esto", asegura.

El futuro parlamentario malagueño entiende que su paso por las instituciones y filosofías de partido es un paso temporal. Aunque tampoco se engaña. "Está bastante bien el tener ahora unas poquitas más de herramientas para poder seguir haciendo esa lucha y ese trabajo a pie de calle", confiesa el joven del Puerto de la Torre. Este lunes, cuando tiene lugar la entrevista, no trabaja. Ni de político, ni de programador. Se ha permitido descansar. Pero hoy martes se reincorpora. "Hasta que no se forme el Parlamento seguiré aquí con mi trabajo".