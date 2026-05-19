Málaga busca a su mejor ensaladilla rusa: los 13 restaurantes que compiten y dónde probarlas

Málaga vuelve a buscar la mejor ensaladilla rusa de la provincia. El VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa Trofeo Media & Chef llega este año con 13 restaurantes participantes que aspiran a hacerse con el título.

En la pasada edición, el galardón recayó en Eme de Mariano, que convenció al jurado con una propuesta elaborada con "mayonesa sencilla", esferificación de aceituna y gambas.

Este año, el certamen reunirá a una amplia representación de cocineros y establecimientos de la provincia, con propuestas que competirán por convertirse en la mejor ensaladilla rusa de Málaga.

Dónde probar estas ensaladillas rusas en Málaga capital

Entre los participantes estarán Fran Rascado, de Alaparte; que el año pasado consiguió el segundo puesto en este certamen con “una rusa en su punto de yema y encurtido”.

Participan también José Andrés J. Marcos, de Almijara Casual Bar; y Álvaro Ávila, de El Nacional, todos ellos en Málaga capital. También competirán Teresa Otero, de La Despechá Taberna; Ana Rollán y Guadalupe Peñalver, de Juana Paloma; Sergio Redondo, de Rub Smokehouse; y Juanjo Fernández, de La Minilla, en los Montes de Málaga.

La provincia también tendrá un peso destacado en esta edición. Desde Casabermeja participará José Luis Vallejo, del Asador Puerta de Málaga; mientras que Torremolinos estará representado por Kile y Rocío, de Cuatro Cuartos, y Álvaro Herreros, de El Taller.

A ellos se suman Borja Tejedor, de La Bodeguita de Borja, en Arroyo de la Miel; Ismael López, de Olivia & Sophia, en Frigiliana; y Frutos Arrabal, del Chiringuito Marina Playa, en Torre de Benagalbón, establecimiento que este año se ha propuesto seguir sumando premios tras lograr recientemente el reconocimiento al mejor gazpachuelo de Málaga.

El certamen se celebrará el próximo 25 de mayo, en la Sala de Galera de Torremolinos.

Un jurado formado por 15 expertos

Los trece restaurantes participantes tendrán que convencer a un jurado compuesto por 15 expertos, encargado de catar y valorar cada una de las ensaladillas rusas a concurso. El panel estará presidido por Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga, y contará con la presencia de Mariano Rodríguez Sánchez, de Eme de Mariano, además de anteriores ganadores del certamen como Pepe Gómez, del Grupo La Reserva, y Willie Orellana, de Uvedoble Taberna. También formará parte del jurado Iván Rubio, chef ejecutivo de Doña Francisquita Catering.

En el apartado periodístico, participarán Luis Villatoro, de La Opinión de Málaga; Fernando del Valle, de Canal Málaga y la Academia Gastronómica de Málaga; José Luis Malo, de La Pupila Gustativa-ABC Gurmé; y Miguel Ángel Gutiérrez, en representación de Málaga Hoy.

El jurado se completará con perfiles vinculados a la gastronomía, el ámbito académico y empresarial, como José Cabello, de Sobre Gustos y Vida Económica; Bella Palomo y Antonio Peláez, decanos de las facultades de Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga, respectivamente; Juan Francisco Galera, CEO de Comercial Galera; Alberto Sánchez, CEO de Doña Francisquita; y Sergio Ocaña, gerente de Cruzcampo Málaga.