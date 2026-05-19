Málaga sigue en ritmo récord de exportación en 2026 pese a la caída de ventas del 'agro' tras la bajada del precio del aceite

El primer trimestre de 2026 ha dejado una nueva cifra récord de exportaciones en Málaga para un inicio de año a pesar de la bajada de facturación del sector agroalimentario, que está notando la bajada del precio del aceite en los mercados. De momento, hasta el mes de marzo, la provincia de Málaga registra 895,3 millones de euros en ventas al exterior con un incremento del 6,3% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Junta de Andalucía.

En el conjunto de 2025, Málaga alcanzó una marca histórica de 3.450 millones de euros en exportaciones en el conjunto del ejercicio tras subir un 5,4%, por lo que este ejercicio, por ahora, mantiene una senda de crecimiento.

¿Cómo se están comportando las ventas al exterior de Málaga por sectores?

El segmento agroalimentario, con 386,6 millones de euros, vuelve a ser el principal exportador de la provincia en el primer trimestre de 2026, aunque baja tanto su facturación (-8,5%), como su peso total en el conjunto, que tradicionalmente ha estado en torno al 50% y que ahora se queda en el 43,2%.

La caída del precio del aceite de oliva, que durante buena parte de 2024 tocó precios máximos debido a la incidencia de la sequía, es uno de los causantes de este retroceso, ya advertido por la industria agroalimentaria malagueña. En 2025 ya se detectó una bajada en la facturación este segmento (aunque se venda la misma o mayor cantidad, el menor precio hace que el importe de lo vendido descienda, como le ha ocurrido a la malagueña Dcoop, el principal exportador de aceite) y este 2026 parece seguir con la misma tónica.

El segundo apartado en las ventas exteriores de Málaga son las materias primas (un 12,1% del total de exportaciones de la provincia) y, en este caso, con una tendencia muy al alza, ya que las ventas aumentan un 178,6% con respecto a 2025. Esta subida es, principalmente, la que permite a la provincia mantener de momento unas cifras máximas en comercio exterior.

Grúas de contenedores del puerto de Málaga. / Álex Zea

Andalucía supera los 11.000 millones al primer trimestre, récord para el periodo

Andalucía ha alcanzado entre enero y marzo de 2026 el mejor registro exportador para un primer trimestre del año desde que se tienen registros (1995), 11.070 millones de euros, un 4,8% más que el mismo periodo del año anterior. La Junta de Andalucía, a través de los datos de la Agencia Trade, ha destacado que este crecimiento es el mayor de las seis comunidades más exportadoras y "contrasta" con el estancamiento de la media de España, que sólo registra una leve subida del 0,7%.

"El dinamismo de su sector exterior permite a Andalucía ser la única de las tres comunidades del ‘podium’ exportador que consigue superávit de su balanza comercial: 1.508 millones de euros, gracias a una tasa de cobertura del 116%, frente al déficit con el exterior que sufre la media de España, que se sitúa en 11.677 millones, por una tasa de cobertura del 89%, hasta 21 puntos por debajo de la andaluza", señala el Gobierno andaluz.

De esta manera, Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora en lo que va de año, con el 11,5% de las ventas al exterior de España, tras Cataluña y Madrid.

Ranking exportador andaluz por provincias

En este primer trimeste, crecieron las ventas de seis de las ocho provincias andaluzas, cuatro de ellas con récord histórico. Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía y la que registra mejor crecimiento con una factura de 2.485 millones de euros y un alza del 17,3%.

En segunda posición se sitúa Almería con el segundo mejor crecimiento y ventas por valor de 2.339 millones y una subida del 15,9% gracias al buen comportamiento de sus hortalizas.

Huelva está en tercer puesto con 1.747 millones (15,8%) aunque con un descenso del 5,9%; y le sigue Cádiz, con 1.736 millones (15,7%) y una caída del 14,6%. A continuación, Córdoba, en quinto lugar y tercera provincia en incremento, registra 968 millons (8,7%) y un avance del 13,4%, que la sitúa en cifras históricas. Le sigue Málaga, con cifras récord de 895 millones (8%) y un avance del 6,3%.

Granada, con 522 millones (4,7%) y un avance del 10,6% que la lleva al mejor trimestre de su historia; y Jaén, con 376 millones (3,4%) y un crecimiento del 3,7% cierran la tabla.

Aeronáutico y hortalizas

Las hortalizas se consolidan como el principal capítulo exportador de Andalucía en el primer trimestre del año, con un récord para este periodo de 2.060 millones de euros (18,6% del total) y un crecimiento del 20,1% interanual.

Sin embargo, es el sector aeronáutico el capítulo que más contribuye al crecimiento de las exportaciones andaluzas, confirmando el peso estratégico de esta industria en la internacionalización de la economía regional. Las ventas las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, registran el mayor crecimiento del Top 10, un 86% interanual, para alcanzar los 770 millones de euros (7% del total)

El aceite de oliva, desde la segunda posición del ranking y dentro del capítulo de grasas y aceites (1.133 millones), que se ve afectado por la bajada del precio de este producto, de manera que sus 880 millones de euros en ventas, suponen una bajada del 8,8% en el valor de las mismas, pero un crecimiento del 2,4% en el volumen exportado, que alcanzan las 205.007 toneladas.

Diversificación: cuatro continentes y China como protagonista

La diversificación de mercados es también una característica del sector exterior andaluz, pues tiene mercados estratégicos exteriores de cuatro continentes entre sus primeros 10 países.

China es el país donde más crecen las ventas de Andalucía del Top10, hasta un 50% sobre el primer trimestre de 2025, para alcanzar los 498 millones de euros (4,5% del total). Por su parte, Alemania lidera los principales destinos de las exportaciones andaluzas, con 1.516 millones (13,7%) y un incremento del 23,1%; seguida de Italia, con 1.148 millones (10,3%) y un destacado aumento del 34%; y Francia, con 1.115 millones (10%) y una mejora del 16,1%.

A continuación, en cuarto puesto está Portugal, que alcanza los 1.022 millones (9,2%) y crece un 10,1%; mientras que le sigue Reino Unido, que registra 632 millones (5,7%) y un descenso del 5,1%. En sexta posición, está Países Bajos suma 594 millones (5,3%) y un avance del 5,9%, seguido de Estados Unidos, con 530 millones (4,8%) y una caída del 22%. Cierran el Top 10, Marruecos, con 433 millones (3,9%) y un descenso del 10,9%; y Bélgica, con 259 millones (2,3%) y un leve retroceso del 0,8%.