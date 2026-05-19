Manolo Montes, el alumno más longevo de la Universidad de Málaga: "Los estudiantes ahora van en chándal y con camiseta del Barça"

"El que dice que lo sabe todo, ya no tiene nada que rascar en la vida". Esa sería la frase resumiría a la perfección este reportaje. Su autor, el alumno más longevo de la Universidad de Málaga: Manolo Montes.

Manuel Montes, que no responde a tal porque prefiere que se le llame Manolo, tiene 80 años y una dilatada trayectoria profesional y académica. Montes es perito mercantil y fue profesor mercantil. Estudió Económicas, cuenta con una Licenciatura en Comunicación Audiovisual y además es doctor en Periodismo. Actualmente cursa el Grado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras.

Al contrario que sus compañeros, Manolo no está en la universidad para sacar buenas notas. “Eso se lo dejo a los estudiantes que sí lo necesitan”, dice. Su principal motivación son sus ganas de aprender cada día más.

Aun así, su expediente académico es de un 7 de media: "Empecé suspendiendo con un uno el primer examen, ahora tengo algún que otro notable, pero la cuestión no es esa. No quiero quitarle la oportunidad de sacar buenas notas a otros alumnos. Mi motivación es aprender, me da igual aprobar o suspender, no me interesa el título… que si lo tengo pues mejor", bromea.

Manolo Montes en un acto homenaje de la UMA. / CEDIDA

Y es que Manolo ha sido testigo en primera persona de parte de la historia que estudia: "Los últimos 50 años de la historia de nuestro país los he vivido, y a veces soy el único que lo ha hecho porque ni los profesores tienen esa experiencia. Me preguntan mucho y debatimos mucho. Es una generación educada, aunque es verdad que hablan fatal".

Este estudiante malagueño no solo es querido en la Universidad de Málaga, sino que "está muy mimado", en sus propias palabras, por los alumnos, con los que ha congeniado: "Con otros tres alumnos de la UMA tenemos un grupo bautizado como los 'Jinetes del Apocalipsis'. Me preguntan muchas cosas y yo en los trabajos también aprieto mucho. Pero son muy cariñosos y me tratan genial", afirma.

De ellos aprende de tecnología y de cómo es la vida estudiantil ahora, aunque también "salimos de cervezas y vamos a los bares".

La brecha generacional en la universidad

Y, mientras los jóvenes aprenden de él lecciones de vida, Manolo también observa con mirada crítica cómo ha cambiado la universidad desde aquellos años en los que estudiar exigía otros códigos, otros hábitos y, sobre todo, otra relación con el conocimiento.

Lo único que critica Montes en esta entrevista es cómo la tecnología ha ido poco a poco mermando a los estudiantes: "He visto que la IA te hace los exámenes. Eso es un desastre, porque no te incentiva entonces con nada. También te das cuenta de que los estudiantes ya no leen, pero claro, nosotros no teníamos más remedio".

No solo las tecnologías han cambiado la educación, sino que también el "choque" está en cómo los alumnos asisten y se comportan hoy en día en clase: "Nosotros íbamos en traje y corbata a la universidad, pedíamos permiso para entrar y salir, y le hablábamos de usted al profesor. Los estudiantes ahora van en chándal y con camiseta del Barça. Así que me he tenido que adaptar, ya no voy con corbata a clase".

Y aunque no se anima a irse de Erasmus con sus compañeros, Manolo no ha perdido las ganas de comerse el mundo. A sus 80 años, prefiere seguir aprendiendo desde Málaga, aunque deja una puerta abierta: "Iré a verles".