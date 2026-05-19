Nueva sala de estudios en Capuchinos: el Ayuntamiento de Málaga rehabilitará el antiguo colegio Louis Pasteur

El Ayuntamiento de Málaga ya ha dado el paso definitivo para transformar el antiguo edificio municipal de Alameda de Capuchinos número 29. El inmueble, construido en 1975 y conocido por muchos vecinos como el viejo colegio Louis Pasteur, será rehabilitado por completo para acoger una nueva sala de estudios gratuita y las instalaciones del Centro de Educación Permanente Bahía de Capuchinos. La obra acaba de ser adjudicada a la UTE formada por 1,47 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses.

Con esta actuación, el Consistorio sigue ampliando su red de espacios de estudio para estudiantes y opositores, una apuesta que en los últimos años ha ganado peso en distintos barrios de la ciudad. La futura sala se incorporará a la red municipal de espacios gratuitos, que ya supera las 200 plazas.

El antiguo colegio Louis Pasteur, que será rehabilitado para convertirse en una sala de estudios gratuita / L.O.

El proyecto no se queda solo ahí. El edificio también mantendrá su uso educativo para adultos con el Centro de Educación Permanente ‘Bahía de Capuchinos’, dependiente de la Junta de Andalucía. La idea municipal pasa por convertir el inmueble en un espacio más flexible, accesible y eficiente energéticamente.

La intervención afectará a un edificio de casi 1.900 metros cuadrados, distribuido en varias plantas entre Alameda de Capuchinos y calle Unamuno, aprovechando el desnivel existente entre ambas vías. La reforma contempla una reorganización completa de accesos y espacios interiores para facilitar usos independientes y mejorar la movilidad dentro del inmueble. Además, el proyecto pondrá el foco en la accesibilidad universal. El objetivo es adaptar todas las instalaciones para garantizar una accesibilidad funcional, sensorial y cognitiva en todo el conjunto.

Exteriores del antiguo colegio Luis Pasteur / L.O| Ana Montañez

Última fase para la sede de la Filarmónica

Junto a esta adjudicación, el Ayuntamiento también ha dado luz verde a la tercera y última fase de rehabilitación de la futura sede de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), en El Ejido. Las obras han sido adjudicadas a CFVC Construcciones por algo más de 1,52 millones de euros y permitirán culminar la recuperación del edificio, donde ya funciona desde septiembre un estudio de grabación profesional utilizado por la propia orquesta.

Esta fase final se centrará principalmente en nuevas salas de ensayo para músicos y zonas de almacén y mantenimiento. Con ella, la inversión total destinada a la rehabilitación de este espacio supera ya los cuatro millones de euros.