La Palma-Palmilla celebra el 21 de mayo el Día Mundial de la Diversidad Cultural

La Palma-Palmilla organiza un año más un programa de actividades especiales con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural. El Plan de Desarrollo Comunitario 'Proyecto Hogar', a través de la Mesa de las Culturas, y en colaboración con la Junta Municipal de Distrito, ha programado una serie de actividades que promueven el acercamiento, convivencia y conocimiento de las diferentes culturas, con la participación de los distintos colectivos, vecinos, centros escolares y entidades sociales del distrito.

La programación comenzará a las 10.00 horas en el parque Manuel Navarrete, situado en la calle Joaquín Gaztambide, junto a Las Virreinas. Están previstas varias actividades, como es la formación de una mándala gigante realizada previamente por el alumnado de los centros educativos, las entidades sociales y vecinos del distrito. En el transcurso de la actividad, hasta llegar al dibujo final, cada participante tendrá la oportunidad de proclamar un deseo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, el alumnado de los institutos del distrito escenificará para el público de cursos inferiores representaciones de personalidades relevantes de cada cultura. También dirigido a los menores, se ha programado una actividad que consiste en dividir a los participantes en grupos para la realización de talleres para elaborar la figura de un pájaro, que representa el símbolo de la paz.

Una vez finalizada las actividades en el parque, en la rotonda del Cuentacuentos, situada entre avenida de la Palmilla y el camino de La Virreina se izará la bandera que representa las diversas nacionalidades que se corresponde con los países de origen de los vecinos que viven en el distrito y simboliza la diversidad cultural

Para cerrar el día, tendrá lugar la representación del taller de artes escénicas 'Acto Reflejo', que se lleva desarrollando desde 2024 a través de Producciones Almargen.

Noticias relacionadas

Por último, han valorado que la iniciativa se lleva a cabo gracias a la implicación del vecindario, de las diferentes entidades que componen la Mesa de las Culturas (Prodiversa, Codenaf, Vive, Asociación Marroquí, Rosa Búlgara, Fundación Secretariado Gitano, Color Comunitaria y la A. de Comunidades Nuestros Barrios) y de la Junta Municipal de Distrito.