Patricia Navarro exige al líder del PSOE malagueño que dé explicaciones por sus halagos a Zapatero en el mitin de campaña en Cártama: “Debe retractarse”

Esta mañana se ha conocido que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. La noticia aparece dos días después de la celebración de los comicios autonómicos en Andalucía, por lo que no ha quedado exenta de comentarios en el sur. La presidenta del Partido Popular de Málaga, por lo pronto, pide explicaciones al líder del PSOE en la provincia, Josele Aguilar, por los halagos que profirió a Zapatero en el mitin celebrado en Cártama el pasado 1 de mayo. "Debe retractarse, si no, estará traicionando la confianza de los malagueños que le han votado", ha expresado.

Zapatero no ha pasado desapercibido en la campaña de María Jesús Montero. El expresidente ha sido, junto con Pedro Sánchez, el cabeza de cartel de los socialistas en la ruta electoral por el sur. El partido lo considera uno de los grandes agentes movilizadores de su electorado absentista, pero los esfuerzos no dieron sus frutos el 17 de mayo. El PSOE se quedó en 28 escaños, dos diputados por debajo de los que sacó hace cuatro años el candidato Juan Espadas y que suponen el peor resultado de su historia en la comunidad.

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, pide explicaciones al PSOE por la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra. / Álex Zea

Navarro ha criticado a la cúpula del PSOE andaluz y malagueño por, a su parecer, haberse permitido "el lujo y privilegio" de hacer campaña con el expresidente y con la "actuación estelar" de Pedro Sánchez, a quien entienden como "su mayor instructor y consejero". "Hoy desayunamos con una noticia histórica e inédita de que un expresidente socialista del Gobierno de España haya sido imputado ni más ni menos que por blanqueo de capitales", ha destacado la delegada.

"Eres un ejemplo y eres inspirador para todos nosotros". Esas son las declaraciones del secretario general del PSOE de Málaga de las que Navarro exige una explicación. "Los malagueños no se merecen a un número uno del PSOE en el Parlamento andaluz que ha hecho estas declaraciones sobre un alto cargo del partido que hoy ha sido imputado por blanqueo de capitales", ha incidido.