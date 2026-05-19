Patricia Navarro: "Somos los que hemos sacado mayor diferencia con la segunda fuerza política"

Mientras Juanma Moreno conversa con la formación de Manuel Gavira para llegar a un acuerdo de Gobierno en Andalucía, el Partido Popular de Málaga por el que se presentó como cabeza de lista ya ha hecho sus balances de la noche electoral del 17 de mayo. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha presumido esta mañana del respaldo que los malagueños concedieron en las urnas al proyecto del PP y ha destacado la diferencia de 180.500 votos con la segunda fuerza más votada en la provincia, el PSOE. Aun así, los datos electorales pueden tener varias lecturas.

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Málaga con el 44,08 % de los votos escrutados, cerca de un 3% menos que en 2022. Aun así, el aumento en la participación del 8,7% en la provincia les ha beneficiado en un incremento de papeletas azules del 8,3%, un porcentaje que se traduce en 10.000 votos más para los de Navarro, que esta vez no ha estado entre los nombres propios de la lista de candidatos del PP. “Independientemente de la opción política por la que optaran, estamos muy contentos de que los malagueños fueran masivamente a votar”, ha indicado.

Si es cierto además que Málaga, tal y como ha afirmado la delegada de la Junta, es la provincia que mayor número de diputados populares arrima al Parlamento andaluz. Aunque esta vez pierden un escaño y aportarán nueve, frente a los 10 que habían alcanzado en la legislatura anterior. El PP malagueño ha ganado en 89 de los 103 municipios, lo que representa el 91% del territorio. También han sumado seis nuevas localidades respecto a los comicios de 2022, que son Parauta, Almargen, Fuente de Piedra, Humilladero, Villanueva de Tapia, Benamargosa e Iznate.

Navarro ha reivindicado que el Partido Popular sigue avanzando en el interior y en la Málaga rural y en todos los municipios de más de 20.000 habitantes. Respecto a Málaga capital, ha incidido en la victoria en todos los distritos electorales, con los mejores resultados en el Este, Centro y Carretería-Álamos.

Pactos con ERC

La delegada ha reprochado al PSOE que “no haya hecho falta que pase más que un día tras las elecciones para pactar con ERC la ejecución de un tren orbital de 5.200 millones de euros, 120 kilómetros y 40 estaciones para mejorar la movilidad metropolitana sin tener que pasar por Barcelona”. Navarro ha criticado la falta de tren litoral ocho años después de que Sánchez llegara a La Moncloa. "El PSOE no ha impulsado ni un solo kilómetro del tren litoral, ni ha mejorado el Cercanías, ni ha bonificado el peaje de la Costa del Sol, ni ha planificado ese tercer carril para mejorar los accesos a la capital desde la zona Este, además del notable deterioro implementado en el AVE y del Media Distancia”, ha denunciado.