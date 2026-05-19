Pepe Juárez, 78 años: "Tardé cuatro años en aprobar Derecho, y tres años y medio en aprobar el B1 en francés; es una incongruencia"

En la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, «no tenemos un requisito de idiomas para obtener un título, ni para el acceso a la Universidad por la vía de mayores de 45 años, ni para el resto de estudiantes», informan fuentes de la universidad catalana.

En la Universidad de Santiago de Compostela, «no es requisito estar en posesión del B1 para conseguir el título, ni para los mayores de 45 años, ni para ningún otro estudiante», señalan a La Opinión fuentes de la universidad gallega.

Pepe Juárez, de 78 años, con el diploma del B1 en francés, obligatorio para obtener en la UMA el título de graduado en Derecho. / La Opinión

La paradoja es que, mientras en estas dos universidades públicas de comunidades bilingües no es requisito estar en posesión de un B1 de lengua extranjera para obtener un título, sí que se exige en la Universidad de Málaga, sea cual sea la edad del estudiante.

A esta obligación burocrática se ha tenido que enfrentar el histórico sindicalista, dirigente vecinal y librero de El Palo Pepe Juárez que, como informó La Opinión, acaba de obtener, a los 78 años, el título de graduado en Derecho, uno de sus sueños, lo que ya le permite asesorar a inmigrantes en Málaga Acoge, donde trabaja de voluntario.

Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. / La Opinión

Sin embargo, este trabajo de asesoramiento podía haberlo empezado mucho antes, de haber sido otras las exigencias de la UMA. Porque lo llamativo es que, como explicaba a este diario, ingresó en la Universidad de Málaga por la vía de los mayores de 45 años y solo tardo cuatro años -a año por curso- en completar su deseada carrera de Derecho; pero luego, ha tardado casi el mismo tiempo, tres años y medio, en conseguir el B1 en francés. Y eso que, como recalca, ese título de idiomas de nada le sirve para su día a día con los inmigrantes, porque el nivel B1 no implica dominio del francés jurídico.

Estudiar francés «desde cero»

Criado en un barrio de cuevas de Granada, ya desaparecido, en sus memorias ‘Historia de amor y lucha’ (Ediciones del Genal), publicadas el pasado otoño, Pepe Juárez relataba cómo tuvo que empezar a trabajar a los 13 años.

Pepe Juárez, con ejemplares de su novela autobiográfica 'Historia de amor y lucha', el pasado otoño. / A.V.

Por eso, explica que tuvo «que aprender francés desde cero, porque la gente como yo no pudo estudiar, salimos muy pronto del colegio. Estuve en varias academias pero como no avanzaba, y aunque soy pensionista y es un coste económico, decidí que una profesora particular me impartiera clases».

Pese a que ya cuenta con los dos títulos y podía olvidarse de la reclamación, no tira la toalla y sigue defendiendo en los despachos la eliminación del B1 de idiomas para los mayores de 45 años en la Universidad de Málaga, para que beneficie a otros estudiantes.

Pepe Juárez, hacia 1980, en los inicios de su librería Arjé, en El Palo. / Archivo Pepe Juárez

Le ha costado más aprobar el francés que la carrera de Derecho

Pepe Juárez considera «una incongruencia que a muchos de nosotros, que no pudimos estudiar ninguna lengua, nos exijan que tenemos que sacar el B1, y con toda la gramática porque es un examen muy fuerte».

Como confiesa, le ha costado más aprobar el francés que sacarse la carrera de Derecho, «porque estaba menos motivado también».

En los escritos que ha enviado al decano de la Facultad de Derecho y al Defensor Universitario, argumenta, entre otros motivos, que en las pruebas de acceso para mayores de 45 años, «no hay prueba de lengua extranjera»; el hecho de que otras universidades públicas españolas no lo exijan, y la no necesidad del B1 de francés para su día a día en España como experto en Derecho.

El catedrático de Derecho Administrativo de la UMA y académico de Ciencias Ángel Sánchez Blanco. / GREGORIO TORRES

Respalda su reclamación el catedrático de Derecho Administrativo de la UMA y académico de Ciencias Ángel Sánchez Blanco.

En relación con la situación de personas como Pepe Juárez, que realizan sus estudios universitarios por el procedimiento de un examen específico, por carecer de titulaciones preuniversitarias previas, el catedrático entiende que «el momento oportuno de verificación de conocimiento de idiomas debe ser el de la realización de la prueba específica de conocimiento, sin condicionar la efectiva superación de todas las materias del plan de estudio a una anecdótica prueba de idioma desconectada de los contenidos materiales del título universitario».

Estudiantes en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UMA. / La Opinión

"Se podría estudiar alguna exención de la norma"

Fuentes de la Universidad de Málaga respondieron a este diario que la exigencia del B1 para obtener la expedición de un título es fruto de un convenio firmado en 2014 «por todas las universidades andaluzas» y por tanto, «norma de obligado cumplimiento».

No obstante, también señalaron que «se podría estudiar alguna exención de la norma», que se debatiría en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). En este caso, informaron de que habría que enviar una petición al rector de la UMA, para que la trasladara al CAU.

Y si prosperara en forma de alguna adenda al convenio, encaminada a suprimir la exigencia del idioma «para los mayores de determinada edad», las universidades andaluzas sí podrían basarse en ella para aplicarla. Mientras tanto, rige el convenio de 2014.