La playa virgen a dos horas de Málaga que tiene aguas cristalinas que brillan en la oscuridad: es la favorita de los amantes del kitesurf

La provincia de Cádiz no solo se ha convertido en el destino favorito de los malagueños que buscan disfrutar de sus grandes arenales y sus playas paradisíacas, sino que también es uno de los mejores destinos de Andalucía para contemplar uno de los fenómenos naturales más curiosos de la costa: la bioluminiscencia o mar de ardora, que tiñe el mar de un color azul brillante con cada movimiento de agua.

Un espectáculo que tiene en entornos como Maldivas o Puerto Rico sus principales referentes, pero que también se puede contemplar en una de las playas más hermosas de Cádiz, situada a apenas dos horas de Málaga, la playa de Levante.

La playa de Cádiz donde se puede ver el mar de ardora

Localizada en La Línea de la Concepción, este litoral se presenta como una playa virgen que combina enormes dunas de arena dorada con zonas de marismas formadas por la desembocadura del río San Pedro.

Un enorme arenal de 4.300 metros de longitud y aguas cristalinas situado en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz, sobre la flecha litoral de los Toruños.

Un entorno natural con aves, dunas y deportes acuáticos

Un lugar que, además, destaca por albergar en su arena una de las anidaciones más grandes de Europa del charrancito, un ave marina conocida por sus dotes de pesca, además de contener nidos de especies como el chorlitejo patinegro.

Esto ha hecho de este enclave uno de los más visitados y admirados por los amantes de la observación de aves.

De igual modo, las condiciones que presenta sus aguas, con vientos dominantes, han hecho que la playa de Levante sea una de las favoritas de los amantes del kitesurf y los deportes acuáticos y de vela.

Qué es la bioluminiscencia o mar de ardora

Pero si un detalle hace destacar esta playa sobre las demás de Andalucía es la posibilidad que ofrece de contemplar en determinadas noches un espectáculo de luz y color en sus aguas a través de la bioluminiscencia o mar de ardora.

La Playa de Levante, situada en Cádiz y a dos horas de Málaga, permite contemplar la bioluminiscencia de sus aguas / Turismo de Cádiz

Se trata de un fenómeno que tiñe el mar de un color azul brillante con cada movimiento de las olas que se produce por la presencia de algunos organismos vivos que emiten luz de manera natural.

La reacción química que provoca este brillo azul

Esta capacidad se produce por diferentes reacciones químicas que se desarrollan en sus cuerpos al entrar en contacto unas moléculas conocidas como luciderina con otras enzimas llamadas luciferasa, cuya interacción hace que las primeras se oxiden y provoquen luz.

Son varios los organismos y especies que son capaces de desarrollar esta bioluminiscencia que utilizan para atraer parejas, cazar a presas o confundir a depredadores. Entre ellos, se encuentran medusas, algas, el plancton, los calamares y algunos peces.

Pero, además de la presencia de estas especies, también es necesario que se produzcan unas condiciones muy concretas en el ambiente, como que el agua del mar sea cálida, que no haya excesivo oleaje y que la contaminación lumínica sea mínima.

Cuándo se puede ver este fenómeno en la playa de Levante

Por ello, este fenómeno se puede ver en verano en la playa de Levante, ya que durante estos meses la temperatura del mar aumenta, mientras que la marea está tranquila.

Asimismo, en noches de luna nueva, en las que la luz lunar es nula, se favorece la visibilidad de estos resplandores fosforescentes en el agua, mientras que el viento de levante acerca a la orilla estos organismos.

Todo ello favorece que, en anteriores temporadas, esta playa de La Línea de la Concepción se haya convertido en un lienzo repleto de color y luz y que se prevea que este verano vuelva a repetirse una de las estampas más impactantes de la costa andaluza.