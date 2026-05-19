El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios

Los mercadillos de segunda mano se han convertido en todo un paraíso para los amantes de las piezas únicas y singulares al poder encontrar en un mismo lugar ropa, complementos, artesanía, muebles, libros y una infinidad de productos originales disponibles por apenas unos euros. Así, la provincia de Málaga acoge diversos rastros que han hecho de las antigüedades su principal razón de ser, entre los que destaca el de la localidad costera de Nerja.

Este rastro de antigüedades, artículos de segunda mano y artesanía se celebra cada domingo en el municipio malagueño, a excepción de los festivos, que no se lleva a cabo.

Un rastro con unos 120 puestos cada domingo en Nerja

Durante la jornada, los vendedores locales ofrecen una amplia variedad de productos a precios bajos disponibles en los en torno a 120 puestos que se instalan en el lugar.

Rastro de segunda mano y antigüedades de los domingos en Nerja / Ayuntamiento de Nerja

Entre la extensa oferta que pueden encontrar sus visitantes en este rastro que también es conocido como 'Flea Market' destaca su ropa 'vintage', calzado, complementos y otros artículos de moda de todos los estilos, marcas y épocas.

Ropa vintage, artesanía, muebles y artículos de coleccionismo

Además, los asistentes pueden adquirir en el lugar cerámicas y artesanía realizada a mano por los propios artistas de la zona, así como juguetes, decoración, muebles, libros, artículos de coleccionismo, menaje del hogar e, incluso, pequeños electrodomésticos.

Todo ello hace del rastro de los domingos de Nerja un entorno perfecto para descubrir prendas y objetos únicos que se pueden adquirir por apenas unos euros.

Ubicación y horario de este mercadillo de segunda mano malagueño

Este rastro está organizado por la ONG 'Club de los Leones', que destina parte de los fondos recaudados a causas benéficas, con lo que se busca apoyar a entidades y asociaciones locales.

Rastro de segunda mano y antigüedades de los domingos en Nerja / Ayuntamiento de Nerja

Este emblemático rastro de Nerja se puede visitar todos los domingos, excepto festivos, en horario de 7.00 a 14.00 horas, aproximadamente, en el parking de la urbanización Almijara II de la ciudad.