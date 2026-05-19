Sucesos
Salvan la vida a una persona que se estaba ahogando en la playa de la Malagueta
Agentes de la Policía Local de Málaga y una enfermera asistieron a esta persona tras ser requeridos por ciudadanos al verla flotando en el agua
Agentes de la Policía Local de Málaga y una enfermera han salvado la vida de una persona que se ahogaba en la playa de la Malagueta.
Sacaron del mar a la persona ahogada
Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de mayo sobre las 17.00 horas, cuando los actuantes realizaban servicio por la zona del paseo marítimo Ciudad de Melilla.
Diferentes ciudadanos les dieron la alerta, a la vez que se registraba llamada a la Sala del 092 solicitando ayuda, ya que habían sacado a una persona ahogada del mar frente a la Residencia Militar de Acción Social y Descanso 'Teniente General Castañón de Mena'-Núcleo 'Reyes Católicos', situada en el número 10.
Hospitalizado en el Regional de Málaga
Ante los hechos, los policías se dirigieron hacia la orilla con el desfibrilador, donde se encontraba actuando una enfermera que había comenzado el masaje cardíaco. Los agentes colocaron inmediatamente los parches del desfibrilador y realizaron la descarga recomendada, a la vez que continuaban con la reanimación, hasta la llegada de 061.
Los sanitarios comprobaron que la persona había recuperado el pulso, y fue trasladado al Hospital Regional de Málaga.
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