El TSJA anula todas las expropiaciones de la Vega de Mestanza y condenan a la Junta a pagar las costas

Nuevo revés de la Junta de Andalucía con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Málaga Norte, que proyecta emplazar en la Vega de Mestanza, la última vega de árboles frutales del término municipal de Málaga.

Después de paralizar las obras hace casi un año -por sentencia del 16 de junio de 2025-, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos Mestanza y Lomas de Cantarranas, y ha anulado la fase inicial de las expropiaciones que en la Vega de Mestanza estaba poniendo en marcha la Consejería de Agricultura. Además, le impone el pago de costas por 2.000 euros.

Contra este decisión la administración autonómica puede presentar un recurso de casación.

En concreto, por resolución del 18 de diciembre de 2024, la Consejería de Agricultura había convocado el levantamiento de actas previas a las expropiaciones forzosas de tierras, para levantar la Edar.

El TSJA da la razón a los vecinos

El TSJA da ahora la razón a los vecinos y anula este procedimiento, al entender, en los fundamentos de derecho de la sentencia, que en la que dictó el 16 de junio de 2026 se anuló la resolución por la que se aprobaba el anteproyecto y proyecto de esta infraestructura, por lo que también quedaba sin efecto el procedimiento de las expropiaciones, al estar ligado a la construcción de la EDAR.

Como informó La Opinión, el punto central de la sentencia de 2025 del TSJA reside en que la Junta de Andalucía desechó los emplazamientos alternativos a la Vega de Mestanza "por motivos exclusivamente económicos" relativos al coste de las obras, sin valorar "los efectos del proyecto sobre el medio ambiente"; máxime además, cuando la Vega de Mestanza "ha sido nombrada oficialmente como parte del Corredor Biológico Mundial".

Las obras de la Edar están paralizadas desde el 26 de junio de 2026, cuando la Junta de Andalucía anunció que cumplía la sentencia.