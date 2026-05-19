Educación
La Universidad de Málaga lo confirma: estas son las sedes y aulas para la Selectividad 2026
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en su convocatoria ordinaria, se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en distintos puntos de la provincia
La Selectividad 2026 en Málaga ya tiene sedes asignadas. La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en su convocatoria ordinaria, se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en distintos puntos de la provincia, según la información Universidad de Málaga.
En total, la UMA ha establecido 16 sedes para los exámenes de la PAU 2026, repartidas entre el Campus Universitario de Teatinos y varios institutos de municipios como Vélez-Málaga, Torre del Mar, Benalmádena, Antequera, Fuengirola, Marbella, Ronda, Estepona y Cártama.
Sedes de la PAU 2026 en Málaga capital
La mayor parte de las sedes se concentran en el Campus Universitario de Teatinos, donde se ubicarán siete puntos de examen. Estos serán la Facultad de Medicina, la Escuela de Ingenierías Industriales, la E.T.S.I. de Telecomunicación / E.T.S.I. de Informática, la Facultad de Ciencias de la Comunicación / Facultad de Turismo, la Facultad de Psicología y Logopedia, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Educación.
Todas estas sedes estarán situadas en el entorno universitario de Teatinos, en Málaga capital.
Sedes de la Selectividad en la provincia de Málaga
Además de las sedes universitarias, la PAU contará con distintos institutos como puntos de examen en la provincia. En la Axarquía, las pruebas se realizarán en el I.E.S. Juan de la Cierva, en Vélez-Málaga, y en el I.E.S. María Zambrano, en Torre del Mar.
En la Costa del Sol occidental, las sedes serán el I.E.S. Arroyo de la Miel, en Benalmádena; el I.E.S. Fuengirola Nº1, en Fuengirola; el I.E.S. Río Verde, en Marbella; y el I.E.S. Monterroso, en Estepona.
También habrá sedes en el interior de la provincia. En Antequera, los exámenes se celebrarán en el I.E.S. Pintor José M.ª Fernández; en Ronda, en el I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado; y en Cártama, en el I.E.S. Valle del Azahar.
De esta forma, la Selectividad 2026 en Málaga quedará distribuida en 16 sedes con el objetivo de dar cobertura a los estudiantes de la capital y de las distintas comarcas de la provincia.
Los plazos para la inscripción en las pruebas
El plazo para inscribirse en la PAU 2026 estará abierto hasta el 26 de mayo. La inscripción deberá realizarse de forma telemática, a través de la plataforma habilitada por la UMA, y el alumnado tendrá que completar también el pago de las tasas online.
Para acceder al examen será obligatorio presentar un documento de identificación en vigor, ya sea DNI, NIE o pasaporte. Sin esta documentación, el estudiante no podrá entrar al aula.
- Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
- Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
- El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
- El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
- Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
- El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
- Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño