La Universidad de Málaga lo confirma: estas son las sedes y aulas para la Selectividad 2026

La Selectividad 2026 en Málaga ya tiene sedes asignadas. La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en su convocatoria ordinaria, se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en distintos puntos de la provincia, según la información Universidad de Málaga.

En total, la UMA ha establecido 16 sedes para los exámenes de la PAU 2026, repartidas entre el Campus Universitario de Teatinos y varios institutos de municipios como Vélez-Málaga, Torre del Mar, Benalmádena, Antequera, Fuengirola, Marbella, Ronda, Estepona y Cártama.

Sedes de la PAU 2026 en Málaga capital

La mayor parte de las sedes se concentran en el Campus Universitario de Teatinos, donde se ubicarán siete puntos de examen. Estos serán la Facultad de Medicina, la Escuela de Ingenierías Industriales, la E.T.S.I. de Telecomunicación / E.T.S.I. de Informática, la Facultad de Ciencias de la Comunicación / Facultad de Turismo, la Facultad de Psicología y Logopedia, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Educación.

Todas estas sedes estarán situadas en el entorno universitario de Teatinos, en Málaga capital.

Sedes de la Selectividad en la provincia de Málaga

Además de las sedes universitarias, la PAU contará con distintos institutos como puntos de examen en la provincia. En la Axarquía, las pruebas se realizarán en el I.E.S. Juan de la Cierva, en Vélez-Málaga, y en el I.E.S. María Zambrano, en Torre del Mar.

En la Costa del Sol occidental, las sedes serán el I.E.S. Arroyo de la Miel, en Benalmádena; el I.E.S. Fuengirola Nº1, en Fuengirola; el I.E.S. Río Verde, en Marbella; y el I.E.S. Monterroso, en Estepona.

También habrá sedes en el interior de la provincia. En Antequera, los exámenes se celebrarán en el I.E.S. Pintor José M.ª Fernández; en Ronda, en el I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado; y en Cártama, en el I.E.S. Valle del Azahar.

De esta forma, la Selectividad 2026 en Málaga quedará distribuida en 16 sedes con el objetivo de dar cobertura a los estudiantes de la capital y de las distintas comarcas de la provincia.

Los plazos para la inscripción en las pruebas

El plazo para inscribirse en la PAU 2026 estará abierto hasta el 26 de mayo. La inscripción deberá realizarse de forma telemática, a través de la plataforma habilitada por la UMA, y el alumnado tendrá que completar también el pago de las tasas online.

Para acceder al examen será obligatorio presentar un documento de identificación en vigor, ya sea DNI, NIE o pasaporte. Sin esta documentación, el estudiante no podrá entrar al aula.