Más vivienda en Málaga: Los Guindos y Trinidad-Perchel impulsan 124 nuevas viviendas, con 16 VPO

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo paso para incorporar 124 viviendas al mercado residencial de la capital, de las que 16 serán de protección oficial (VPO), en un momento marcado por la fuerte presión inmobiliaria y la creciente demanda de vivienda asequible en la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes distintos trámites urbanísticos vinculados a promociones en Los Guindos y Trinidad-Perchel, además de otras actuaciones residenciales de menor tamaño en Monte Sancha y el Centro histórico.

Los Guindos: 54 viviendas y un edificio de VPO junto a Velázquez

La principal operación urbanística afecta a Los Guindos, donde se prevé la construcción de 54 viviendas, de las que 16 serán protegidas. La actuación se tramita mediante una modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) impulsada por Hispamal Velázquez S.L., después de que la promotora desistiera del anterior Plan de Reforma Interior presentado en 2025.

La operación busca resolver los problemas técnicos derivados de la coexistencia de una nave industrial y un edificio en altura que comparten un sótano común en la avenida de Velázquez número 79. Para ello, el nuevo planteamiento urbanístico excluye parte de los terrenos inicialmente incluidos en el ámbito y reorganiza la edificabilidad en dos parcelas diferenciadas.

Vista aérea de la antigua fábrica metalúrgica en Camino de la Térmica / L.O.

Esta nave era la antigua fábrica metalúrgica TAMESE (Talleres Metálicos La Secundaria S.A.), que cerró en 1984. Actualmente, el edificio alberga una gran cantidad de naves y espacios anexas; uno de ellos, es el espacio creativo Sohrlin, proyecto impulsado por Antonio Banderas y Domingo Merlín. Con las nuevas edificaciones y tras la demolición de la antigua fábrica, todos los anexos tendrían que ser desplazados.

Eso sí, el proyecto prevé ganar espacio público y permeabilidad peatonal mediante la creación de un eje verde que conectará el parque infantil existente con futuros desarrollos urbanísticos del entorno. Además, una de las parcelas concentrará toda la edificabilidad libre y terciaria, mientras que la segunda quedará reservada para equipamientos y viviendas protegidas.

La propuesta contempla levantar un edificio de planta baja más ocho alturas en el que las dos primeras plantas albergarían equipamientos y el resto viviendas protegidas, que podrían pasar a formar parte de las cesiones obligatorias al Ayuntamiento. La actuación se enmarca además en la intensa transformación urbanística que vive actualmente el litoral oeste de Málaga y, especialmente, el entorno de Los Guindos y la avenida de Velázquez. En los últimos años, la zona ha dejado atrás buena parte de su carácter industrial para convertirse en uno de los principales focos de expansión residencial y terciaria de la ciudad.

Tráfico en la avenida Velázquez / L.O.

En este entorno avanzan nuevos complejos residenciales, promociones privadas y proyectos ligados a la regeneración de antiguas parcelas industriales. También se están impulsando actuaciones vinculadas a la movilidad y a la renovación del eje litoral, favorecidas por la cercanía de Tabacalera, la conexión con el aeropuerto y el crecimiento de barrios como Distrito Zeta o Cortijo Merino. Todo ello ha convertido esta parte de Málaga en una de las áreas con mayor dinamismo urbanístico, aunque también en una de las más tensionadas por el incremento del precio de la vivienda.

Trinidad-Perchel suma otras 68 viviendas

La Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto de urbanización de la Trinidad-Perchel. En esta parcela de casi 2.000 metros cuadrados situada entre las calles Adela Quiguisola y Trinidad se prevé la construcción de cuatro edificios con un total de 68 viviendas y un aparcamiento subterráneo común.

El proyecto incorpora, además, un nuevo vial que permitirá prolongar la calle Juan de Herrera hasta conectar con calle Trinidad, mejorando la conexión interior del barrio. Las obras de urbanización cuentan con un presupuesto base de licitación de 169.092 euros.

Málaga / JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ

Dos actuaciones residenciales más en Monte Sancha y Dos Aceras

A estas promociones se suman dos estudios de detalle para viviendas unifamiliares. Uno de ellos afecta a una parcela de Ramal Monte Sancha, donde se autoriza la construcción de una vivienda aislada de planta baja más una altura adaptada a la topografía natural del terreno y respetando las alineaciones existentes.

El segundo se ubica en calle Dos Aceras, 11, en pleno Centro histórico. Allí se proyecta una vivienda unifamiliar de planta baja más tres alturas y bajo cubierta en una parcela actualmente vacía de apenas 34 metros cuadrados, ajustándose a las determinaciones urbanísticas del PEPRI Centro y del catálogo de edificios protegidos.

Más VPO en marcha en Málaga

Las actuaciones aprobadas este martes se suman a otros desarrollos de vivienda protegida que el Ayuntamiento y distintas promotoras públicas y privadas tienen actualmente en marcha en Málaga. Sectores como Universidad, Cortijo Merino, Buenavista o Distrito Zeta concentran buena parte de las futuras promociones de VPO previstas para los próximos años.

En los últimos meses, el Consistorio ha adjudicado nuevos suelos para la construcción de más de un millar de viviendas protegidas y alojamientos asequibles, mientras continúan avanzando proyectos de gran tamaño en el litoral oeste y en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.

Sin embargo, la oferta sigue siendo insuficiente frente a la fuerte demanda existente. Las promociones públicas recientes han registrado miles de solicitudes para apenas unas decenas de viviendas, reflejando la creciente dificultad de acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler en la capital malagueña.