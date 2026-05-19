El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de las obras de urbanización del sector residencial de Buenavista, en Málaga, un desarrollo clave en la estrategia de ampliación del parque público de vivienda asequible en la ciudad y que permitirá la construcción de hasta 1.362 viviendas destinadas al alquiler de vivienda protegida. Con este acuerdo, Casa 47 podrá iniciar de forma inmediata el procedimiento de contratación de unas obras cuyo presupuesto estimado asciende a 34 millones de euros, y que serán publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se trata del paso administrativo necesario para activar la fase de ejecución material de un ámbito que ya contaba con el visto bueno urbanístico previo por parte del Ayuntamiento.

La decisión del Gobierno llega apenas dos semanas después de que el pasado 5 de mayo se aprobara el Proyecto de Urbanización del sector, lo que supuso la validación técnica definitiva de una actuación considerada una de las principales bolsas de suelo para vivienda protegida en la capital malagueña.

Terrenos de Buenavista. En amarillo, el suelo con uso residencial / L.O.

Un desarrollo estratégico en el oeste de la ciudad

El ámbito de Buenavista se sitúa al oeste del núcleo urbano de Málaga, en una de las principales zonas de expansión residencial de la ciudad y con especial conexión con el entorno de Teatinos, un distrito que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. En total, el sector abarca una superficie de 27,24 hectáreas y se plantea como un nuevo barrio de intensidad edificatoria media, con una mezcla de usos residenciales y espacios públicos. La actuación prevé la creación de 14 parcelas residenciales, además de una completa estructura urbana con una red viaria de 108.206 metros cuadrados y cerca de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El diseño urbanístico incorpora también equipamientos públicos y una planificación orientada a la integración del nuevo ámbito en la trama urbana existente, con especial atención a la conexión con los barrios colindantes y a la continuidad de los espacios peatonales.

Los terrenos de Buenavista, donde se pretende desarrollar la Expo y viviendas. Recorrido en helicóptero por los terrenos de la Expo / L.O.

El proyecto de urbanización de Buenavista se ha planteado bajo criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo medidas de gestión eficiente del agua, reducción del impacto ambiental del desarrollo urbano y fomento de la movilidad activa. La planificación contempla la priorización de itinerarios peatonales y ciclistas, así como la integración de espacios verdes como elementos estructurales del nuevo barrio, con el objetivo de favorecer un modelo urbano más equilibrado y menos dependiente del vehículo privado.

1.362 viviendas asequibles con carácter permanente

El desarrollo residencial permitirá la construcción de hasta 1.362 viviendas asequibles destinadas al alquiler, que se integrarán de forma permanente en el parque estatal de vivienda asequible. Estas viviendas no tendrán un carácter temporal, sino que pasarán a formar parte de forma estable del parque público gestionado por Casa 47, un organismo que actúa en todo el ciclo residencial: desde la disposición del suelo y la urbanización, hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los inmuebles.

El objetivo de este modelo es garantizar una oferta estable de vivienda asequible en mercados especialmente tensionados como el de Málaga, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y urbanos.

Parte del Plan de Vivienda Asequible

La actuación en Buenavista se integra dentro del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que busca incrementar de forma estructural el parque público en distintas ciudades españolas con alta presión residencial.

En el caso de Málaga, el desarrollo de este nuevo ámbito se considera una de las intervenciones más relevantes en materia de vivienda protegida por su escala, su ubicación estratégica y su capacidad para generar un nuevo barrio completo en una de las principales áreas de crecimiento de la ciudad.