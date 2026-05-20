Patricia Navarro: "El PSOE de Málaga se ha llevado el peor castigo por los agravios constantes del Gobierno"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado este miércoles que los ciudadanos "han hablado este domingo en las urnas y han vuelto a castigar el abandono del Gobierno de España y los agravios constantes a esta provincia con la complicidad del PSOE de Málaga", como "el tren de 5.200 millones pactado con ERC apenas 24 horas después de las elecciones autonómicas".

Así lo ha expuesto durante la reunión de la Junta Directiva Provincial de la formación junto al secretario general provincial y coordinador de la campaña electoral, José Ramón Carmona, donde ha destacado que los malagueños han refrendado la gestión del Partido Popular y han dicho que no quieren que haya "ningún tipo de condicionante ni freno; que no quieren que haya personas o grupos políticos que puedan influir negativamente en los proyectos que Juanma Moreno ha traído a esta tierra".

También ha reprochado a los socialistas que, "apenas un día después de las elecciones autonómicas, pactaran con ERC un tren orbital de 5.200 millones de euros mientras esta provincia sigue esperando el tren litoral y la bonificación de la AP-7, que sí está liberalizada a su paso por Alicante y que aquí sube los precios tanto en verano como en Semana Santa".

"No tenemos respuesta del Gobierno a esos necesarios terceros carriles de la A-7, ni a las mejoras y ampliaciones de la red de Cercanías; igual que tampoco vemos cómo se mejora el servicio y la frecuencia de otras conexiones ferroviarias y el AVE ha experimentado un deterioro más que notable en los últimos años", ha explicado.

Por tanto, ha añadido la dirigente 'popular', "mientras que el Ejecutivo de Sánchez sigue premiando ese agravio y esa falta de solidaridad de territorios como Cataluña, los ciudadanos han penalizado ese castigo a Málaga; ese es uno de los mensajes que nos han dado los malagueños".

De igual modo, ha subrayado que "mientras que los socialistas premian a territorios y a partidos que dan permanentemente la espalda a España, los malagueños han castigado al Gobierno de España".

En este punto, la presidenta provincial ha reclamado al Gobierno las inversiones y proyectos "que son justos para Málaga" y ha incidido en que "este abandono por parte de Sánchez ha motivado que los socialistas obtengan aquí el menor porcentaje de voto de toda la comunidad, por debajo del 20%".

Navarro ha reivindicado que estas elecciones han sido un "refrendo" para la gestión del Partido Popular y ha incidido en que ha impulsado "proyectos que estaban escondidos en el cajón y los hemos puesto en la tramitación administrativa de las contrataciones, las licitaciones y se han podido ir ejecutando gracias a la aprobación de siete presupuestos en siete años, además de las siete bajadas de impuestos aplicadas y esa política de avance y progreso que ha traído Juanma Moreno a Málaga".

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"Una política que tiene que seguir viniendo a esta provincia para saldar esa deuda que la anterior Junta socialista creó durante décadas y para equipararnos a otras provincias andaluzas y españolas", ha concluido Navarro.