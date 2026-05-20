Más de 3.000 metros cuadrados de camas elásticas, paredes ninja y fosos de saltos en Málaga: así será el nuevo parque de atracciones que abrirá "muy pronto" en la ciudad

Málaga se prepara para abrir "muy pronto" su nuevo parque temático de ocio, que contará con camas elásticas, pasarelas giratorias, paredes ninja, escalada, circuitos de habilidades y toda clase de actividades para todas las edades. Esta novedosa infraestructura es Pompom Jump, un espacio de diversión y aventuras que se instalará en Cruz de Humilladero.

"La cuenta atrás ya comenzó, ¿estáis listos para vivir la diversión más grande de Málaga?", señalan desde este recinto sobre su apertura, que aseguran que se producirá "próximamente" al estar ultimando los detalles finales para poder abrir sus puertas en las próximas semanas.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

Más de 3.000 metros cuadrados de ocio en Málaga

En sus más de 3.000 metros cuadrados dedicados a "saltar, jugar, reír y vivir experiencias increíbles para niños, jóvenes y adultos", los visitantes podrán disfrutar de toda clase de atracciones y juegos diseñados para cualquier necesidad y preferencia.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

De ese modo, en este enclave se podrán encontrar distintos circuitos de habilidades con camas elásticas, fosos de foam para saltos y paredes de velcro.

Atracciones para niños, jóvenes y adultos en este nuevo parque de Málaga

Además, entre las opciones disponibles para los visitantes destacarán sus paredes de velcro, pasarelas giratorias, escalada y paredes ninja para los más aventureros.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

Los más pequeños, por su parte, podrán disfrutar de sus toboganes, parques de bolas y juegos interactivos, mientras que los asistentes de todas las edades también podrán adentrarse en su pista de fútbol y canastas de baloncesto.

Ubicación y apertura de Pompom Jump en Málaga

Y para reponer fuerzas, este entorno contará con un recinto repleto de mesas y servicio de comida, perfecto para celebrar cumpleaños y cualquier otro evento.

Pompom Jump, el nuevo parque de atracciones de ocio que abrirá "muy pronto" en Málaga / Pompom Jump

Por el momento, no se ha dado a conocer el día exacto en el que abrirá sus puertas este local, pero lo que sí se conoce es que se instalará en el número 19 de la avenida de los Vegas, en Cruz de Humilladero, creando así un lugar "creado para disfrutar en familia, con amigos o celebrar momentos único".