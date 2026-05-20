La agricultura ecológica puede favorecer la resistencia a la sequía, según un estudio de la UMA

Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Málaga ha revelado cómo la agricultura ecológica —aquella que utiliza sustancias y productos naturales, evitando el uso de químicos sintéticos— puede, a largo plazo, favorecer que los cultivos sean más resistentes a la sequía de forma natural.

El equipo científico, perteneciente también al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora' (IHSM), ha demostrado que este sistema de manejo agrícola sostenible enriquece grupos específicos de microorganismos del suelo, particularmente bacterias, ayudando a las plantas a "plantar cara" al cambio climático.

La investigación constata que los suelos tratados de forma ecológica durante décadas favorecen el aumento de bacterias, sobre todo del género Bacillus, que se caracterizan por ser muy resistentes para sobrevivir en condiciones extremas y actuar como "escudo protector" de las plantas. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista 'npj Biofilms and microbiomes', del grupo Nature.

Los científicos de la UMA, autores de este trabajo, Víctor Carrión, Blanca Ruiz, Francisco Cazorla y José A. Gutiérrez posan en un laboratorio del IHSM / L.O.

Aliados invisibles de las plantas

Para el desarrollo de este estudio se compararon dos campos de aguacates: uno ecológico, sin químicos y con materia orgánica, y otro convencional, que utiliza fertilizantes y un manejo intensivo, ambos localizados en la zona de la Axarquía en Málaga.

Al comparar la rizosfera (el suelo adherido a las raíces de las plantas) de cultivos con más de 20 años bajo manejo ecológico y convencional, se identificaron "diferencias importantes en sus propiedades fisicoquímicas", que juegan un papel clave en la composición de las comunidades microbianas, explica la investigadora y primera autora de este trabajo Blanca Ruiz Muñoz.

En una segunda fase, ya en el laboratorio, los investigadores aislaron bacterias del género Bacillus y evaluaron su efecto sobre las plantas. Mediante diferentes ensayos, observaron que algunos de estos microorganismos mejoraban el estado fisiológico y el crecimiento de las plantas bajo condiciones de sequía.

Por lo tanto, "no es solo que estas bacterias sobrevivan mejor en condiciones estresantes como la falta de agua, sino que también ayudan directamente a la supervivencia de las plantas", aseguran.

Según los expertos, estos hallazgos son especialmente relevantes en el sur de España, con zonas muy secas, en las que cultivos más resistentes significarían menos pérdidas, así como otros beneficios como la reducción del uso de fertilizantes y productos químicos, en aras del uso de bioinoculantes, productos formulados con microorganismos beneficiosos para el suelo.

"No solo se trata de cultivar plantas, sino también de gestionar y 'entrenar' los microorganismos del suelo para avanzar hacia otra forma de agricultura", concluye el profesor José A. Gutiérrez Barranquero, otro de los autores de esta investigación.