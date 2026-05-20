El Ayuntamiento todavía no da fecha para la reapertura de la playa de Guadalmar, aunque no creen que se demore: "Parece que ya salen bien las analíticas"

El calor ya se deja notar en Málaga, pero los vecinos de Guadalmar aún no pueden disfrutar de su playa. La crecida del río Guadalhorce en diciembre de 2025 provocó un vertido fecal en el litoral de este barrio que todavía, seis meses más tarde, impide el baño en el mar por la presencia de la bacteria E. coli. Aunque en marzo se levantó la medida preventiva, el problema volvió a situarse hace dos meses en la rotura de un gran colector en la desembocadura del Guadalhorce. La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha confirmado esta mañana que, aunque no hay prevista una fecha exacta de reapertura, están pendientes de unas analíticas "que ya salen bien".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha contestado a la pregunta de un periodista sobre la misma cuestión y ha corroborado con la concejala que las tuberías para regenerar el agua que hasta hace un par de semanas se encontraban en construcción ya están "conectadas".

Informó este periódico hace apenas diez días que el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga había reclamado al Consistorio y a la Junta de Andalucía una mayor “celeridad” para resolver la situación. Según denunciaron, los negocios del entorno ya están notando perjuicios económicos.

Por el momento, las dos playas afectadas, la de Guadalmar y la Cizaña siguen con bandera rojas cerradas al público y no son aptas para el baño.