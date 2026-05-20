El bar Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: "Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos"

Buenas noticias para los malagueños. El bar Diamante, uno de los locales más icónicos del Centro de Málaga, volverá a abrir sus puertas. Y lo hará bajo la dirección de Rafael López, dueño y exhermano mayor de La Cena, que será el encargado de recuperar los míticos desayunos de este establecimiento.

El Diamante cerró hace unos cuatro meses, tras 77 años abierto, por la jubilación de Francis, su dueño. Un cierre que dejó huérfana a la hostelería malagueña, ya que era uno de los pocos lugares del Centro de la capital que servía auténticos desayunos a precios económicos.

Ahora, López volverá a subir la persiana del local de Pozos Dulces, manteniendo el nombre y la esencia del bar.

Comenta a La Opinión que su intención es: "Mantenerlo tal y como era, con su historia, para que la gente no se olvide de los momentos que ha vivido allí, porque son muchas anécdotas".

En este sentido, Rafael asegura que la idea es "mantener la esencia" del local y continuar con los desayunos tradicionales para los malagueños: "La leche con fresa, el pitufo de salchichón… queremos recuperarlo tal y como ellos lo tenían”. Por ello, tanto el nombre como la carta y la estética no cambiará.

Fachada del bar El Diamante donde dentro de poco volverá abrir de nuevo. / Álex Zea

Entre las novedades estará también la recuperación del tapeo del mediodía. El objetivo, explica, es que el establecimiento vuelva a ser "un punto de encuentro, con precios económicos, para que el malagueño lo disfrute".

En cuanto a la apertura, apunta que la intención es hacerlo cuanto antes: "La idea es abrir lo antes posible, pero la previsión es para el 1 de julio".

Un desayuno completo por 3,50 euros

Antes de su cierre, el pitufo más caro en el Diamante no superaba los 2,20€. Y un desayuno completo con un café con leche grande incluido rondaba entorno a los 3,50€. Aquí lo más pedido era la leche de fresa. Una bebida muy sencilla que se hace con dos ingredientes: jarabe de fresa de la Bodega Quitapenas y leche. Un producto estrella entre sus clientes y que sus dueños esperan que se conserve. Al menos saben que si es su sobrino quien se hace cargo, en este bar se seguirá siviendo.

La antigua estantería del bar El Diamante. / Paula Tigges

El diamante también ofreceía : bocadillos de jamón serrano, queso, pavo atún , tortilla, zurrapa... siempre con un precio económico.

Más de siete décadas de historia

El Diamante comenzó a servir mesas hace más de siete décadas, en 1949. Lo fundó un matrimonio de primos hermanos, don José Gálvez Toro, descendiente de los Gálvez de Macharaviaya y su mujer Aurora Toro Alcaide.

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Francis, antiguo dueño del bar. / Álex Zea

En aquel tiempo se llamaba de otra manera: El Brillante. Su ubicación también era distinta, junto al Parador de San Rafael. Las discrepancias por el precio del alquiler provocaron el cierre del local en la primera localización. Cuando sus dueños volvieron a abrir sus puertas fue desde la calle Pozos Dulces y bajo otro nombre, El Diamante.