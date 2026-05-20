El chiringuito a pie de playa de Rincón de la Victoria que sirve el mejor gazpachuelo de toda España: "Usamos una patata muy buena y una mayonesa muy espesa"

El mejor gazpachuelo de toda España se realiza en un emblemático chiringuito de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, que, además, ha ganado la Ruta del Espeto durante tres ediciones. Se trata del Chiringuito Marina Playa, un negocio situado a pie de playa que se presenta como un lugar ideal para "degustar riquísimos pescados y mariscos disfrutando de unas maravillosas vistas al mar".

Este restaurante consiguió imponerse al resto de participantes en el concurso de gazpachuelos celebrado en Madrid el pasado mes de abril en el marco del 39º Salón Gourmet, la mayor feria de alimentos y bebidas, que acabó con el Chiringuito Marina Playa como el ganador de la competición.

El mejor gazpachuelo de España se cocina en Rincón de la Victoria

Así, su cocinero, Frutos Jiménez, se alzó tras la jornada como el que realiza el mejor gazpachuelo de todo el país, una noticia que recibió llorando "como un niño chico" ante una victoria que no esperaba.

"Hoy es un día que no vamos a olvidar. Un reconocimiento a nuestra cocina, a nuestras raíces y a todo el trabajo que hay detrás de cada plato. Seguimos haciendo lo que más nos gusta, pero hoy, con más orgullo que nunca", señaló el restaurante tras el galardón a través de sus redes sociales.

Un reconocimiento inesperado para Frutos Jiménez

Un distintivo que les ha permitido obtener un cheque de 1.500 euros y un certificado que les acredita como los ganadores del concurso, y que Frutos Jiménez no se esperaba a pesar de que "todo el mundo nos estaba diciendo que teníamos uno de los mejores gazpachuelos de Málaga, pero bueno".

Esta era la primera vez que Jiménez participaba en una competición, pero supo manejar los nervios de cocinar ante el jurado al contar con la experiencia de dar de comer a unas 400 personas al día.

El secreto del mejor gazpachuelo de toda España

Para él, el mayor secreto de la exquisitez de su gazpachuelo se centra en la propia materia prima y en las técnicas utilizadas, que han hecho de este el mejor plato de España.

"El gazpachuelo lo hago todo a mano y lo monto delante del cliente a toda velocidad y mientras charlo con ellos", señaló el cocinero tras la victoria, que consiguió sin usar "ni thermomixes ni batidoras, todo hecho en vivo y en directo".

Una receta con pescado fresco de roca

Para su receta, el cocinero utiliza pescado fresco de roca, que "cocemos 15 minutos y le sacamos todo el colágeno y todo lo que tiene dentro".

A esto se suma "una patata que sea muy buena y una mayonesa muy espesa con un 70% de aceite de girasol y un 30% de oliva", tras lo que llega el momento más complejo: conseguir ligar el pescado con la mayonesa sin que se corte.

La técnica clave para que no se corte el gazpachuelo

Una gesta que Jiménez logra a la perfección en cada cocinado al batir la mayonesa sin parar hasta que coge la misma temperatura que el caldo.

Todo ello ha hecho que este negocio no solo sea el que mejor hace el gazpachuelo de todo el país, sino uno de los más admirados y visitados por los amantes de la gastronomía marinera de calidad.

La carta del Chiringuito Marina Playa, en Torre de Benagalbón

De ese modo, en su extensa carta, además del gazpachuelo, este negocio ofrece desde pescaíto como espetos de sardina, jaurel, pintarroja en adobo, boquerones, pulpo frito o calamares fritos; a pescados como lubina, lenguado, salmonete, pargo o rodaballo.

A esto se suman sus arroces y carnes, así como entrantes como navajas, mejillones al vapor, conchas finas, gambas, coquinas, ortiguillas del mar o ensaladas.

Una amplia variedad de platos y especialidades que se puede disfrutar en su chiringuito de la playa de la Marina de Torre de Benagalbón los viernes y sábados de 11.00 a 23.30 horas, y los domingos de 11.00 a 21.00 horas.