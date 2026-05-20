Compran un edificio en la calle Especería del Centro de Málaga para un hotel de cuatro estrellas

El grupo Nealis, de origen valenciano, ha adquirido un edificio situado en la calle Especería del Centro de Málaga capital para ubicar un hotel de cuatro estrellas. El inmueble, situado en el número tres de la citada vía y que hace esquina con la calle Nueva, albergará un establecimiento hotelero de más de 70 habitaciones que operaría bajo la marca Intelier, propiedad de la división Nealis Hospitality, según han confirmado a este periódico fuentes del sector.

El inmueble, que tendrá que afrontar en los próximos meses un proceso de reforma interna, podría tardar algo más de un año en estar operativo, han añadido estas fuentes

Intelier Hotels&Suites, con más de 60 años de trayectoria, gestiona actualmente doce establecimientos distribuidos en seis comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y Baleares) y tiene previstas nuevas aperturas a lo largo de 2026 en Alicante, Valencia y Benicassim. La cadena afirma en su web que está reforznado su posicionamiento en "destinos urbanos con alto potencial turístico y empresarial".

Otra imagen del edficio de la calle Especería en Málaga que ha adqurido el grupo Nealis para convertirlo en hotel. / L. O.

Será su primer hotel en Málaga y el segundo emplazamiento de Intelier en Andalucía tras Sevilla, donde ya dispone de un hotel.

Operación de venta del edificio de calle Especería

La operacion de venta del inmueble situado en la calle Especería de Málaga se realizó antes de Semana Santa, según ha podido saber este periódico de otras fuentes consultadas. La familia hasta propietaria ha vendido a Nealis (el nombre del holding empresarial que agrupa a lascompañías del antiguo Grupo Gimeno) la mayor parte del edificio, a excepción de los locales comerciales de la planta baja, que siguen siendo suyos.