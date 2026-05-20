Consultas, pruebas y operaciones canceladas: La huelga de médicos deja en Málaga más de 18.400 actos suspendidos

La sanidad malagueña afronta esta semana su cuarta huelga médica nacional del año, que ha vuelto a provocar la suspensión de miles de actos médicos. Solo durante los días 18 y 19 de mayo, un total de 18.480 pruebas, consultas y operaciones han sido canceladas en la provincia, según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Salud en Málaga.

La suspensión de estos actos asistenciales, según cifras oficiales, ha tenido un impacto económico de más de 2,5 millones de euros en la provincia. En concreto, 2.543.829 euros en apenas dos días.

La suma se eleva hasta los 13.054.959 euros si se tiene en cuenta el cómputo total de actos suspendidos en todas las provincias andaluzas durante los dos primeros días de este paro, que se extenderá todavía hasta el viernes 22 de mayo.

Cuándo será la próxima semana de huelga médica

Según el calendario previsto por el Comité de Huelga, aún quedaría una semana más de huelga antes del verano, del 15 al 19 de junio, si no se alcanza un acuerdo previo con el Ministerio de Sanidad.

En total, en toda Andalucía, durante los días 18 y 19 de mayo, se han suspendido 87.077 actos asistenciales, entre consultas en Atención Primaria, consultas externas en hospitales, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, que ahora deberán ser reprogramadas.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan el 18 de mayo en la cuarta semana de huelga. / A.T.

La atención urgente, la atención a cuidados críticos, las urgencias obstétricas y pediátricas, así como los tratamientos oncológicos y no demorables están garantizados a través de los servicios mínimos.

Estatuto propio y mejores condiciones laborales: las reivindicaciones de los médicos

El motivo de la huelga sigue siendo el mismo que en las anteriores ocasiones: reclamar un Estatuto propio para la profesión Médica y mostrar el rechazo del colectivo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, que es la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en el Sistema Nacional de Salud.

Además de un documento específico para la profesión, los médicos exigen un ámbito de negociación propio, “con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas”.

Entre las principales reivindicaciones de los médicos se encuentran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; el fin de las guardias de 24 horas, y una clasificación profesional acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica.

Según la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, el seguimiento de la huelga en este tercer día ha sido del 19,56% en la provincia de Málaga, ligeramente inferior al de los dos primeros días, cuando fue del 19,9%. Aun así, la provincia malagueña se sitúa por encima de la media andaluza, que este miércoles ha sido del 19,20%.