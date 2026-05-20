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Nombramiento

Elvira Palomares, nueva directora general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga

La periodista granadina, funcionaria interina del Consistorio, suma 24 años de experiencia profesional, dos décadas de ellas en el área municipal de Comunicación

Elvira Palomares será la nueva directora de comunicación del Ayuntamiento de Málaga.

Elvira Palomares será la nueva directora de comunicación del Ayuntamiento de Málaga. / L. O.

La Opinión

Málaga

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento de Elvira Palomares Burell como nueva directora general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, un puesto por el que percibirá 78.000 euros brutos anuales.

Palomares, nacida en Salobreña (Granada) en 1980, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla desde 2001 y cuenta con 24 años de experiencia profesional en medios de comunicación y comunicación institucional.

Buena parte de su trayectoria se ha desarrollado en el propio Ayuntamiento de Málaga, donde acumula 20 años en el Área de Comunicación y donde actualmente es funcionaria interina.

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Entre 2015 y 2018 ejerció como directora técnica y, a lo largo de distintos periodos, ha asumido la gestión de la comunicación de áreas como Urbanismo, Economía y Hacienda, Movilidad, Recursos Humanos y Calidad, Turismo y Promoción de la Ciudad, Servicios Operativos e Innovación, entre otras.

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