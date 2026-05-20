Enrique Sánchez, cocinero malagueño de Canal Sur: "Los mejores boquerones en vinagre llevan agua y una pizca de sal"

El malagueño Enrique Sánchez, presentador y cocinero de Canal Sur, se ha convertido en todo un emblema de la gastronomía de calidad pero accesible para cualquier ciudadano a través de las recetas que comparte constantemente con sus seguidores a través de su programa 'Cómetelo'. Un entorno que le ha valido para dar a conocer el paso a paso para hacer "los mejores boquerones en vinagre".

"No son unos boquerones en vinagre, son 'los' boquerones en vinagre", ha asegurado con orgullo el cocinero nacido en Sevilla pero criado en Málaga desde los cinco años.

Ingredientes para hacer los "mejores boquerones en vinagre"

Para realizar este plato, es necesario utilizar 400 gramos de boquerones frescos, un vaso de vinagre de Jerez, un diente de ajo, perejil fresco, aceite de oliva virgen extra y sal.

El primer paso para realizar esta receta es limpiar adecuadamente los boquerones. Para ello, ha explicado que hay que coger cada uno de los pescados, pellizcar entre la cabeza y el cuerpo, y tirar para retirar tanto la cabeza como las tripas del ejemplar.

Cómo limpiar los boquerones para hacerlos en vinagre

"Por el hueco de las tripas que se ha abierto al tirar de la cabeza, con el mismo dedo, voy apretando un poco y llego hasta el final", ha recalcado el cocinero, que ha explicado que es necesario quitar la espina y la aleta hasta dejar el boquerón completamente limpio y abierto por la mitad.

Y para quienes quieran limpiar aún más el pescado, el chef ha aconsejado buscar la pequeña espina que une los dos "lomitos" del boquerón para quitarla antes de cocinarlos.

Imagen de archivo de boquerones en vinagre / .

Una vez que se han quitado todas sus espinas, es necesario poner los boquerones a remojo con agua fría e ir removiendo y cambiando el agua hasta que esta quede completamente cristalina.

"Es importante que, al echar el agua fría, no caiga directamente sobre el pescado porque muchas veces lo puede romper", ha asegurado el cocinero.

Cuando el agua ya se salga limpia y el pescado no suelte más sangre ni desperdicios, es momento de volver a cubrirlos con agua y añadirles hielo "para que terminen de limpiarse bien".

Mientras se deja el pescado a remojo, hay que preparar la marinada que hará que los boquerones se cocinen. Para crear esta mezcla, hay dos opciones: una para quienes buscan que el pescado esté listo lo antes posible y otro para quienes prefieran tomarse su tiempo y, así, conseguir el sabor más auténtico.

La mezcla de vinagre y agua que permite conseguir el mejor sabor

Para los primeros, Sánchez ha explicado que es necesario mezclar un vaso de vinagre y uno de agua, pero solo aconseja esto si "tenéis mucha prisa", ya que el método que él suele utilizar es mucho más efectivo y, el resultado, más sabroso.

"Mi recomendación para que os queden buenos es un vaso de vinagre y dos vasos de agua. Le ponemos un pellizquito de sal y esa es la proporción para que los boquerones en vinagre te queden riquísimos", ha añadido, tras lo que ha afirmado que, con la primera opción, los pescados pueden salir "demasiado fuertes de vinagre".

Una vez que se hayan mezclado los dos vasos de agua y el vaso de vinagre, hay que sacar los boquerones del agua con hielo en el que se estaban terminando de limpiar y escurrirlos.

Los beneficios de enfriarlos en hielo

"Pero no hace falta que estén súper escurridos, porque lo vamos a meter en una mezcla de vinagre con agua, es decir, que si tienen un poquito de agua no afecta", ha añadido, tras lo que ha explicado que utilizar el hielo permite que los boquerones "tengan textura" y se pongan "turgentes".

Llegados a este punto, hay que colocar los boquerones en un recipiente y volcar sobre ellos la mezcla de vinagre, agua y una pizca de sal hasta que estén perfectamente integrados.

Ahora, será el momento de tapar con una doble vuelta de plástico el bol y guardarlo en el frigorífico durante 12 horas.

"Después de eso, el líquido cambia, los boquerones se blanquean, se ponen blanquitos, se cocinan, tienen textura y están tiernos, pero sin quedar tan blandos que se deshacen", ha recalcado.

Tras esas 12 horas en el frigorífico, el siguiente paso es coger un recipiente grande y extender ahí los boquerones escurridos sin la mezcla de vinagre y agua.

La mezcla para dar todo el sabor a estos boquerones

"No hay que ponerlo sobre papel de cocina para que sequen porque no me importa si el boquerón trae un poquito de marinada, ya que viene impregnado en agua, sal y vinagre, no es nada tóxico, así que si hay un poquito de jugo, tampoco pasa nada", ha indicado.

Y ya queda el paso "más fácil": coger una jarra batidora y poner tres cuartos de vaso de aceite de oliva virgen extra y un diente de ajo, tras lo que habrá que batirlo hasta que el ajo se muela y se genere una especie de emulsión con textura.

Una vez realizado este paso, hay que probar si están al punto de sal o hay que corregirlo, tras lo que habrá que echar esa emulsión de aceite y ajo sobre de los boquerones.

El último paso para hacer unos boquerones en vinagre "de categoría"

"Cuando lo tenemos así, lo cubrimos y lo guardamos en el congelador 48 horas", ha señalado el cocinero que ha explicado que, cuando pase ese tiempo, habrá que pasar el recipiente al frigorífico para que se vayan descongelando.

Tras esto, ha indicado: "Cuando lo saquéis, el aceite está como una especie de gel. No pasa nada. El aceite, cuando ya coge la temperatura, coge un poquito de cuerpo. Pero es importante congelarlo en este momento, no antes, porque si no muchas veces estropea el boquerón", ha recalcado Sánchez.

Además, ha explicado que el último paso, una vez que se descongelen, es poner el perejil picado encima y disfrutar de unos "boquerones en vinagre de categoría".