Francisco de la Torre, sobre la imputación de Zapatero: "Presunción de inocencia para cualquier persona sea del partido que sea"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reivindicado esta mañana la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y ha asegurado que defendería la dignidad de cualquier acusado "sea del partido que sea" hasta que la justicia demuestre lo contrario.

De la Torre ha sido preguntado por la prensa este miércoles en el acto de presentación del nuevo Museo Alborán de Málaga. El primer edil ha relegado la última palabra en la justicia y ha expresado que el de Zapatero "no es un tema que le alegre lo más mínimo".

Sí ha sido contundente con lo que cree que se merecen los ciudadanos de la profesión que ejerce. "Lo que necesita la política es que no haya noticias de este tipo para que los ciudadanos se sientan a gusto en una democracia que trabaja y sirve para la gente y que se trabaje para el bien común de la gente", ha explicado.

Al respecto, De la Torre ha añadido que su aspiración en la política, después de 26 años al frente de la alcaldía de Málaga, es "que haya muchos gobiernos de todos los niveles que se esmeren a ver quién hace mejor las cosas y que consigue ese sentido de servicio al bien común plenamente".

Elecciones municipales de 2027

Cuestionado también por la victoria de Juanma Moreno en las elecciones del pasado domingo 17 de mayo, De la Torre no se ha salido de la línea reivindicativa de su partido y ha recordado que "han crecido en votos" pese a no haber sacado la mayoría absoluta.

El alcalde no ha querido entrar en más detalle en sus valoraciones y ha vuelto a recordar que aún no tiene decidido si será él quien se presente como cabeza de lista de su partido de cara a los comicios municipales previstos para 2027. Por lo pronto, sabe qué necesita para poder acceder de nuevo a la responsabilidad: "hacer más deporte y dormir más".