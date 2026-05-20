Gloria Caro, 12 años: la primera estudiante malagueña en la final de la Olimpiada Internacional de Lógica de la Universidad de Stanford

Con solo 12 años, Gloria Caro, alumna de Primero de ESO del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre, ha logrado un hito sin precedentes en Málaga al convertirse en la primera estudiante de la provincia que competirá en la final mundial de la Olimpiada Internacional de Lógica, impulsada por la Universidad de Stanford. La joven formará parte del reducido grupo de cuatro estudiantes que representarán a España en una cita internacional a la que optaban 3.500 candidatos de todos los países del mundo y para la que su familia busca ahora apoyo económico que haga posible el viaje a California.

“La clasificación para la final de la Olimpiada Internacional de Lógica ha sido toda una sorpresa para mi. La verdad es que no me lo esperaba. Fui a la prueba de Murcia sin grandes expectativas. Mi principal objetivo era tratar de pasármelo bien, disfrutar y coger experiencia para ir mejor preparada en las próximas ediciones”. Son las primeras palabras de Gloria Caro, tras conocer que es la única chica -de un grupo de 4 en el que tres de sus compañeros son chicos- que representará a España en la final internacional de la International Logic Olympiad (ILO).

La alumna Gloria Caro con la directora del Colegio El Pinar de Málaga, María José Salom. / La Opinión

Se trata de una de las competiciones académicas de mayor exigencia internacional en el ámbito del razonamiento lógico, la deducción, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Junto a Isidro Llanos Tetty, en categoría Senior; y Alejandro Torrano Fernández y Pablo Saavedra González, en Junior, Gloria Caro hace historia al ser la primera malagueña en llegar a la final mundial de este evento, que se celebrará en julio en el campus de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos.

Gloria Caro: de Málaga a Murcia para las fases clasificatorias y de ahí a EEUU

Aunque el resultado de las pruebas se ha hecho público ahora, las fases clasificatorias se celebraron los días 18 y 25 de abril en la facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, donde los participantes afrontaron pruebas orientadas a evaluar habilidades avanzadas de razonamiento, análisis, deducción y pensamiento estructurado, ha explicado el Colegio El Pinar.

A sus 12 años Caro ya tiene en su haber importantes logros en competiciones estudiantiles del ámbito STEM –Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)- como su selección dentro del grupo de malagueños que han tomado parte en las últimas ediciones de la Olimpiada Matemática ‘Thales’; al igual que su concurso en Olimpiadas Informáticas, el ‘StarMaths’, ‘Hackathon Google’ o el ‘Stem Talent Girl’ del Ayuntamiento de Málaga.

La familia busca patrocinadores para poder ir a la Universidad de Stanford

Sobre su viaje a Stanford, para el que la familia Santoyo-Caro busca ahora patrocinadores que puedan ayudarles con los costes del proyecto -pues la organización no cubre los gastos del viaje ni la estancia, que son costosos-, la joven Gloria espera “vivir intensamente esta final mundial de la ‘International Logic Olympiad’ (ILO) y, sobre todo, tener la oportunidad de relacionarme con compañeros de todos los países del mundo y conocer su manera de ver las cosas, cómo se han preparado y los retos que se plantean”, explica la primera y única estudiante malagueña que ha alcanzado la final de un evento de este nivel, que ha contado con 3.500 candidatos de todos los países del mundo y al que sólo llegan el 5% de los aspirantes, que son seleccionados en citas eliminatorias y que en España tuvo como sede Murcia.

"Espero vivir intensamente esta final mundial de la ‘International Logic Olympiad’ y tener la oportunidad de relacionarme con compañeros de todos los países del mundo" Gloria Caro — Alumna del Colegio El Pinar

Para su madre, Cristina Santoyo, la participación en el evento que tendrá lugar en la Universidad de Stanford “es una enorme oportunidad para Gloria y un estímulo para continuar con su vocación por las matemáticas y la ciencia”. “¿Qué podemos decir como padres? Estamos tremendamente orgullosos, no sólo por el logro; sino porque confirma la vocación que ella tiene desde los 10 años; y que es más que una materia de estudio. Se divierte y disfruta con cualquier actividad que tiene que ver con la lógica, las matemáticas y la resolución de problemas. De hecho, en casa y en familia nos encantan los juegos de mesa que están relacionados con el entrenamiento mental”, explica Santoyo, quien espera que empresas e instituciones puedan colaborar para hacer posible el viaje de Gloria; que ya cuenta con el apoyo de El Pinar.

A la final con la ayuda e impulso del Colegio El Pinar

Sobre el centro al que pertenece, el Colegio El Pinar, al que Gloria ingresó en el Segundo Ciclo de Educación Primaria; Gloria destaca que “tanto profesores, como compañeros le han ayudado mucho”. “Tengo mucha suerte porque refuerzan mi vocación por este campo; y hacen posible que siga creciendo y aprendiendo ayudándome con los retos que me voy planteando”, indica.

Su madre añade que el “ambiente de trabajo y el modelo educativo estimula los talentos de alumnos y alumnas como Gloria, fomentando su curiosidad y permitiéndoles crecer en aquellas áreas para las que están mejor dotados”.

La Olimpiada Internacional de Lógica, una cita internacional de gran prestigio

La International Logic Olympiad reúne cada año a estudiantes de distintos países y pone a prueba competencias esenciales para el futuro académico, científico y profesional: pensamiento analítico, razonamiento abstracto, capacidad deductiva, resolución de problemas complejos y toma de decisiones lógicas. Estas capacidades resultan especialmente relevantes en disciplinas como las matemáticas, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería, la medicina, el derecho, la filosofía o la ciencia de datos.

La final internacional en Stanford incluirá pruebas presenciales de alta dificultad, desafíos estratégicos y actividades académicas junto a estudiantes de todo el mundo. La participación de estos cuatro jóvenes supone un importante reconocimiento al talento joven español y refuerza el creciente interés por las disciplinas STEM, el pensamiento lógico y la excelencia educativa.

La edición anterior de este certamen internacional fue conquistada por un equipo de estudiantes estadounidenses del centro BASIS Independent Silicon Valley. Los ganadores superaron una competición en la que participaron más de 4.000 alumnos de más de 90 países y destacaron el trabajo en equipo y la preparación continuada como claves del éxito.

La Olimpiada Internacional de Lógica comenzó en 2024 como una colaboración entre la Universidad de Stanford y Luminas, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar oportunidades de aprendizaje experiencial a estudiantes de todo el mundo.

"Al igual que las matemáticas y el lenguaje, la lógica forma parte de la base de la sociedad y se utiliza incluso más que nunca. Sin embargo, la lógica sigue estando muy poco representada en la educación moderna. Debido a esta carencia, creamos la ILO para resaltar la importancia del razonamiento lógico y la resolución de problemas", destacan los organizadores de la Olimpiada.

La organización de la fase nacional en Murcia ha sido posible gracias a la colaboración entre Talento STEM, regional partner oficial de la Olimpiada Internacional de Lógica, y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, que acogió las pruebas clasificatorias. La iniciativa cuenta además con el apoyo de la Fundación Séneca y la colaboración de Smartick.