Sucesos
Un hombre sufre quemaduras en el incendio de una vivienda en Málaga
El suceso obligó a los bomberos a desalojar las plantas superiores del edificio, ubicado en el barrio de La Luz
Un hombre resultó herido la noche de este pasado martes en Málaga en el incendio de una vivienda de la Carretera de Cádiz. Los hechos ocurrieron sobre las 22.45 horas en un edificio ubicado en la avenida Antonio Gaudí, en el barrio de La Luz, donde varios particulares llamaron a Emergencias 112 para alertar de que el toldo de una terraza estaba ardiendo. El centro coordinador movilizó a Policía Nacional, Policía Local, sanitarios y a los bomberos, que desplazaron al lugar tres vehículos autobombas, un vehículo escala y dos ligeros de los parques de Pirámides, Teatinos y Central.
Desalojo de la mitad del edificio
El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha informado a través de las redes sociales de que la intervención de los bomberos fue necesario el desalojo "desde la quinta planta hasta la novena y el ático del edificio, ya que el humo generado por las llamas subió con gran rapidez con el efecto chimenea.
La vivienda donde se originó el incendio sufrió graves daños prácticamente en su totalidad, mientras que el humo también afectó al hueco de escaleras, a las puertas colindantes de la quinta y sexta planta y del ascensor, han añadido. Varios vecinos requirieron la atención de los sanitarios del 061 en el lugar de los hechos por inhalación de humo, mientras que un hombre de 53 años que presentaba quemaduras tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
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