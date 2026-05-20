Málaga construirá 179 nuevas VPO de alquiler para jóvenes en Churriana, Carretera de Cádiz y Palma-Palmilla

Málaga construirá nuevas VPO. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento de la capital que ha anunciado la construcción de El Ayuntamiento de Málaga construirá un total de 179 viviendas y 55 alojamientos en alquiler asequible para jóvenes y personas mayores inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Los inmuebles estarán repartidos en cuatro parcelas ubicadas en los distritos de Churriana, Carretera de Cádiz y Palma-Palmilla.

En concreto, este lote está formado por cuatro parcelas de equipamiento de propiedad municipal, situadas en la calle Massenet, 17, en el distrito Palma-Palmilla; calle Santa Matilde, en Carretera de Cádiz; Camino La Gamera, 3, y calle Tanzania, 11, ambas en el distrito Churriana.

Las viviendas serán de una o dos habitaciones, de entre 45 y 58 metros cuadrados en su mayoría, y contarán con trastero, aparcamiento y zonas verdes.

La renta de alquiler se situará un 2,1% por debajo del precio máximo de renta de alquiler de vivienda protegida, fijado en 10,0616 euros/m² útil al mes. En este caso, será de 9,85 euros/m² útil al mes, actualizable al IPC. Esto significa que el alquiler rondará entre los 440 y los 570 euros al mes.

El inicio de la obra está previsto para el primer trimestre de 2027 y la entrega de las viviendas para el año 2029.Aunque en su mayoría son para jóvenes, el Ayuntamiento también contempla que las personas mayores puedan acceder a estas viviendas.

La adjudicataria del concurso público para la concesión demanial de estos suelos por un plazo de 75 años a canon cero ha sido la Fundació Salas y Salas.

Detalles de la promoción en calle Massenet, 17, en Palma-Palmilla

El edificio de viviendas y alojamientos previsto en la barriada de Virreinas se construirá sobre una parcela con una edificabilidad máxima de 6.537,37 metros cuadrados.

Serán dos edificios escalonados, con una altura máxima de planta baja más tres plantas y ático en uno de los bloques.

La promoción contempla un total de 84 viviendas protegidas, todas con trastero. Se distribuyen en 51 viviendas de un dormitorio, con una superficie útil mínima de 45 metros cuadrados; 33 de dos dormitorios, con una superficie útil en torno a los 60 metros cuadrados; y cuatro viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, que se ubicarán en planta baja.

Parcelas donde se construirán las VPO de la Palma - Palmilla / Google Maps

El proyecto prevé un total de 76 plazas de aparcamiento para vehículos. Además, incorpora cuatro plazas adaptadas, siete para motocicletas, nueve preparadas para la recarga eléctrica y 24 para bicicletas.

El proyecto contempla una plaza central comunitaria de 520 metros cuadrados con zonas verdes, áreas de descanso, parque infantil accesible y una zona deportiva con mesas de ping-pong. También incluirá un aula polivalente para actividades vecinales, espacios semicubiertos bajo porche, huertos urbanos, senderos, conserjería y aparcamiento para bicicletas.

Promoción en calle Santa Matilde, 6, en Carretera de Cádiz

La parcela cuenta con un techo máximo edificable de 3.959,39 metros cuadrados, de los cuales se ha aprovechado la mayor parte, con una propuesta que abarca una superficie edificada de 3.955,70 metros cuadrados. Será un edificio de cinco plantas más una planta baja.

Este edificio contará con un espacio interior comunitario abierto y luminoso.

El inmueble albergará un total de 55 alojamientos protegidos, todos ellos de un dormitorio, de los cuales 53 serán alojamientos estándar y dos estarán adaptados para personas con movilidad reducida.

Cada alojamiento presenta una superficie útil que, complementada con zonas comunes compartidas, permite alcanzar unos 45 metros cuadrados funcionales por alojamiento.

La promoción dispone de un aparcamiento en planta sótano con un total de 29 plazas, de las cuales dos son adaptadas, y 40 trasteros.

El proyecto incorpora espacios exteriores comunitarios con una plaza interior ajardinada, zonas verdes con vegetación autóctona, mobiliario urbano, áreas de descanso, porches de relación y una zona deportiva y recreativa parcialmente cubierta con mesas de ping-pong. También contará con aparcamiento para bicicletas y conserjería.

En el interior, se prevén espacios comunitarios como un aula polivalente para talleres y reuniones, sala de estudio y coworking, biblioteca, sala de gimnasia y bienestar, y una sala de juegos y ocio interior.

Promoción del Camino de la Gamera, 3, en Churriana

La parcela, ubicada en el centro del distrito de Churriana, dispone de una superficie máxima edificable de 5.830 metros cuadrados, de los que 3.977 metros cuadrados corresponden a la superficie edificada total.

La actuación se desarrollará mediante viviendas unifamiliares adosadas de planta baja más una planta, integradas en el entorno residencial de viviendas unifamiliares existente.

La promoción contempla un total de 53 viviendas, de las cuales dos son adaptadas, y el mismo número de aparcamientos y trasteros.

Se proyectan 51 viviendas de dos dormitorios, de 58,40 metros cuadrados útiles, distribuidas en dos plantas: una planta baja destinada a zona de día y una superior destinada a dormitorios y baños. También habrá dos viviendas adaptadas accesibles de 75,50 metros cuadrados útiles, con dos dormitorios en la planta superior y un dormitorio adaptado en planta baja.

La promoción se articula en torno a un gran espacio comunitario interior, con una plaza central, zonas verdes ajardinadas con especies autóctonas, huertos urbanos gestionados por la comunidad, áreas de descanso con bancos y arbolado, parque infantil accesible y una zona deportiva y recreativa con mesas de ping-pong. También contará con aparcamiento para bicicletas.

Además, el proyecto incluye espacios comunitarios para talleres, reuniones y actividades al aire libre, así como zonas preparadas para yoga, formación y convivencia vecinal. La gestión de estas actividades se apoyará en una figura responsable de dinamización comunitaria.

Promoción en calle Tanzania, 11, en Churriana

Por último, el proyecto previsto en calle Tanzania se construirá en una parcela de 2.800,59 metros cuadrados y plantea un bloque residencial compacto de planta baja más tres alturas, con amplias zonas verdes y espacios comunitarios exteriores.

Se prevén un total de 42 viviendas, de las cuales dos estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Habrá 23 viviendas de un dormitorio, de 45 metros cuadrados útiles, entre las que se incluyen dos viviendas adaptadas de un dormitorio en planta baja; y 19 viviendas de dos dormitorios, de aproximadamente 58 metros cuadrados útiles.

Parcelas en calle Tanzania. / Google Maps

El proyecto incorpora un aparcamiento exterior en superficie con un total de 32 plazas, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

El proyecto incluye zonas exteriores y comunitarias pensadas para fomentar la convivencia, con grandes áreas verdes ajardinadas con especies autóctonas, espacios de descanso con mobiliario urbano, parque infantil accesible, jardín comunitario central, aparcamiento cubierto con marquesinas fotovoltaicas y aparcamiento para bicicletas. También contará con conserjería, espacio de limpieza y mantenimiento, y gestión comunitaria mediante una persona responsable de dinamización vecinal.

Incentivo para la construcción de vivienda protegida en alquiler

Como novedad, y para estas promociones, el Ayuntamiento de Málaga contempla en el pliego una ayuda económica dirigida a las entidades que resulten concesionarias de estas parcelas. Se trata de una subvención de un máximo de 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido, equivalente a 400 euros por metro cuadrado útil de vivienda o alojamiento protegido.

Para este lote 1 se procederá al trámite de concesión de una subvención de 4.212.000 euros. Este importe será abonado a la concesionaria en un plazo no superior a treinta días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

Los terrenos de Buenavista acogen el mayor proyecto de VPO de Málaga / Esperanza Mendoza.

En este sentido, entre los requisitos para optar a esta ayuda, la concesionaria deberá concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigidas a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social, protegido o asequible, de las que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse. En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, estas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.

"Esperamos que sea una esperanza para los jóvenes, tenemos más lotes que saldrán en estos meses", afirma Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Este nuevo lote se suma a las 5.183 nuevas viviendas protegidas para las familias malagueñas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes que está promoviendo en la actualidad el Ayuntamiento de Málaga. De ellas, 806 serán en venta y 4.377 en alquiler.