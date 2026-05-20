Málaga se disputará con Córdoba la sede de la Autoridad para la Investigación de accidentes de tren, barco y avión

Tras la pérdida de la sede de Autoridad Aduanera, Málaga vuelve a intentarlo. La ciudad ha presentado su candidatura para acoger la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Córdoba también optará a acoger dicha sede.

Los órganos de la sede central, cuya creación está recogida en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, contando con un personal de entre 30 y 60 empleados.

La creación de dicha sede, cuya estructura actual está compuesta de tres comisiones de investigación, distribuidas según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil), permitirá asumir las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Procedimiento de urgencia

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo con el que inició un procedimiento de urgencia para establecer la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya explicó en una rueda de prensa que este organismo estaba a la espera de elegir sede, en el marco de la política del Gobierno de evitar la concentración de organismos públicos en Madrid, con el fin de dinamizar otras capitales de provincia. El Consejo de Ministros dio la orden el pasado 10 de marzo de iniciar esa búsqueda.

La consideración de 'urgente' respondía a la necesidad de que este nuevo organismo comience a funcionar lo antes posible, en concreto, durante el segundo semestre de 2026.

Una vez aprobado su Estatuto orgánico y articulado su marco jurídico, la determinación de la sede será una pieza indispensable para realizar las actuaciones que permitan su funcionamiento efectivo, como el nombramiento de personal que integrará el consejo, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar.

Requisitos

Para conseguir albergar la sede, Málaga tendrá que cumplir una serie de requisitos. Entre los criterios a seguir, se encuentran la adecuación de las instalaciones, la conectividad y condiciones que ofrecen las administraciones, y la disponibilidad inmediata.

El organismo, con naturaleza jurídica de Autoridad Administrativa Independiente, tiene como propósito reforzar la independencia para el desarrollo de las obligaciones en materia de investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transportes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes a través de la realización de investigaciones técnicas que permitan determinar las causas de los accidentes e incidentes y establecer las medidas correctivas que resulten pertinentes.

¿Qué propuesta ofrece Málaga?

Las instalaciones que propone Málaga para acoger la sede, en función de la disponibilidad, es el edificio Rosalind, en el Málaga TechPark. Así lo detalló el Consistorio, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, en el informe y la memoria técnica que presentaron para el concurso y en el que destacaban las posibilidades y ventajas de la ciudad.