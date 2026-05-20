Málaga lidera la renovación del Parlamento Andaluz con 13 caras nuevas: estos serán los debutantes

La provincia de Málaga será la que más caras nuevas aporte el 11 de junio a la constitución del Parlamento andaluz de cara a la próxima legislatura. De los 55 parlamentarios que se estrenan serán 13 los representantes malagueños (de un total de 17). El Partido Popular aportará un total de siete «debutantes», aunque varios tienen experiencia al frente de distintas consejerías, y los otros seis pertenecen a las otras cuatro formaciones que han obtenido representación parlamentaria.

Junto a Juanma Moreno se integrarán como nuevas caras Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal. Han sido respectivamente los máximos responsables de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (además de portavoz del Gobierno andaluz); de Empleo, Formación y Trabajo; y de Turismo y Andalucía Exterior. También tomará el acta como nuevo parlamentario Víctor González, que ha ejercido de viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior.

Carolina España. / Álex Zea

El PP también tendrá en sus filas a Jessica Trujillo, que ha ejercido de presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga y ha sido edil en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. O será novedad el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña. Completa este listado la actual diputada provincial de Recursos Humanos y Recursos Europeos, la edil torroxeña Sandra Extremera.

En las filas socialistas, con Josele Aguilar, que repite, formarán parte del nuevo grupo en el Parlamento quien fuese diputada provincial y edil en Cuevas del Becerro Ana Villarejo, así como el hasta ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga y exlíder provincial, Daniel Pérez, y la diputada provincial y edil en la oposición de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba.

El listado malagueño se completa con Rocío Marín, que fuese candidata por Vox a la alcaldía por Monda; con Ernesto Alba, gaditano de nacimiento que lideraba la lista provincial en Málaga de Por Andalucía; y con Luis Rodrigo, que desde la barriada del Puerto de la Torre dará el salto al Parlamento como número 1 en Málaga de Adelante Andalucía.

Ana Villarejo. / L.O.

En una Cámara autonómica en la que de nuevo las mujeres serán mayoritarias, al ocupar 55 de los 109 escaños, Sevilla también incorpora hasta 11 nuevas caras. Destacan los cabezas de lista del PSOE y de Por Andalucía, María Jesús Montero y Antonio Maíllo. El PP y Vox revalidan sus números uno, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, y Javier Cortés, así como Adelante Andalucía, que mantiene a Begoña Iza. También revalidan su condición de parlamentarios Rafael Recio o Verónica Pérez por el PSOE.

La que será XII Legislatura incluye hasta 22 nuevos parlamentarios del Partido Popular, que a su vez, con hasta 26, será el grupo con más mujeres en sus filas. No sólo incluye esta formación a tres consejeros por Málaga como nuevos parlamentarios. También se sentarán en la cámara andaluza los consejeros en funciones Antonio Sanz (Cádiz), Jorge Paradela (Sevilla), Ramón Fernández-Pacheco y María del Carmen Castillo (Almería), José Antonio Nieto (Córdoba) y Rocío Díaz (Granada).

El PSOE-A suma junto a María Jesús Montero y los tres nombres nuevos por Málaga, hasta otros 13 «debutantes». Entran el presidente de la Diputación de Jaén y ex secretario general de los socialistas en dicha provincia, Francisco Reyes, o la alcaldesa del municipio cordobés de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, además de los secretarios de organización de este mismo partido en las provincias de Almería y Cádiz, José Nicolás Ayala y Juan María Cornejo.