Málaga registra 2.806 nacimientos hasta marzo, 34 menos que en el mismo periodo de 2025

Málaga registró 2.806 nacimientos entre enero y marzo de 2026, lo que supone 34 menos que en el mismo periodo del año anterior, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra representa un descenso del 1,19% respecto al primer trimestre de 2025.

Solo en el mes de marzo nacieron en la provincia 991 bebés, el segundo dato más alto de Andalucía, únicamente por detrás de Sevilla. Pese a ello, el arranque del año mantiene a Málaga en terreno negativo en términos de natalidad, en línea con la tendencia de retroceso demográfico que se observa en buena parte del territorio andaluz y español.

Gráfico que muestra los nacimientos y defunciones mensuales en Málaga desde 2016.

Más muertes que nacimientos

El balance natural vuelve a ser desfavorable para la provincia. Frente a esos 2.806 nacimientos, Málaga contabilizó 4.141 defunciones hasta marzo, un 6,47% más que en el mismo periodo de 2025. En marzo fallecieron 1.281 personas en la provincia, 290 más que los nacimientos registrados ese mismo mes.

El cruce mensual de nacimientos y defunciones refleja con claridad el saldo negativo de la provincia. En el acumulado del trimestre, la brecha entre fallecimientos y nacimientos se amplía hasta las 1.335 personas: 4.141 defunciones frente a 2.806 nacimientos.

La serie mensual de los últimos 10 años muestra cómo esa distancia entre ambas curvas se ha consolidado como uno de los rasgos demográficos de Málaga.

Infografía con cifras de nacimientos en Andalucía y por comunidades autónomas / L.O.

Conjunto de Andalucía

En el conjunto de Andalucía, el número de nacimientos en marzo ascendió a 4.968, lo que supone 57 menos que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales del INE. En lo que va de año, la comunidad suma 14.603 nacimientos, un 0,48% más que en el primer trimestre del ejercicio anterior.

Del total de bebés nacidos en Andalucía entre enero y marzo, 2.352 fueron niñas y 2.616 niños. Por edades de las madres, la mayoría de los nacimientos se concentró entre los 30 y los 39 años, con 2.912 bebés: 1.611 de madres de entre 30 y 34 años y 1.301 de madres de entre 35 y 39. Además, se registraron 998 nacimientos de madres de entre 25 y 29 años y 449 de mujeres de más de 40.

Por provincias, Sevilla lideró la natalidad en marzo, con 1.138 nacimientos y 3.423 acumulados en el primer trimestre, un 1,69% menos que un año antes. Le siguió Málaga, con 991 nacimientos en marzo y 2.806 hasta marzo; Cádiz, con 637 en el mes y 1.879 acumulados, un 3,14% menos; Granada, con 590 y 1.662, un 3,55% más; y Almería, con 551 y 1.674, un 8,70% más.

A continuación se situaron Córdoba, con 438 nacimientos en marzo y 1.309 en el trimestre, un 2,51% más; Jaén, con 333 en el mes y 982 acumulados, un 0,19% más; y Huelva, con 290 nacimientos en marzo y 868 en lo que va de año, un 0,23% menos que en 2025.

En cuanto a las defunciones, Andalucía registró 21.376 fallecimientos hasta marzo, un 3,03% más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en marzo fallecieron en la comunidad 6.781 personas.

Sevilla fue también la provincia andaluza con más defunciones en marzo, con 1.575 fallecimientos y 4.915 acumulados en el primer trimestre, un 3,39% más. Le siguió Málaga, con 1.281 muertes en marzo y 4.141 hasta marzo; Cádiz, con 978 en el mes y 3.044 acumuladas; Granada, con 721 y 2.289; Córdoba, con 686 y 2.180; Jaén, con 579 y 1.831; Almería, con 485 y 1.639; y Huelva, con 476 fallecimientos en marzo y 1.337 en el primer trimestre.