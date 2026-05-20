Los médicos de Málaga se plantan contra las guardias de 24 horas: “La capacidad de concentración la pierdes”

Los médicos de Málaga encaran esta semana su cuarta huelga nacional del año para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y reclamar uno propio que reconozca las particularidades de la profesión médica y mejore sus condiciones laborales. Entre sus principales reivindicaciones hay una que se repite con especial fuerza entre facultativos veteranos y más jóvenes: acabar con las guardias de 24 horas.

El colectivo denuncia que estas jornadas son “inhumanas”, completamente agotadoras y, sobre todo, que les impide atender a los pacientes en condiciones. “No podemos brindar una atención adecuada a los pacientes en el estado en el que estamos”, afirma Javier Fernández, residente de quinto año de Urología, que participó en la manifestación celebrada el pasado lunes en el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde se concentraron más de 300 personas.

Según la Consejería de Sanidad, el segundo día de paro tuvo un seguimiento del 19,9%. El Sindicato Médico de Málaga (SMM), por su parte, lo situó en torno al 50%, destacando el alto porcentaje de los servicios mínimos y el “gran apoyo” de los Médicos Internos Residentes (MIR).

Javier reconoce que durante la carrera se hacían “algunas menciones” a las condiciones laborales a las que se enfrentarían, pero asegura que no fue plenamente consciente de lo que implicaban hasta vivirlas en primera persona. “No éramos conscientes hasta que lo vivimos”, sostiene.

Guardias de 24 horas: la reivindicación que une a médicos veteranos y residentes

Gustavo Mesa (59 años), médico de familia en Urgencias hospitalarias, resume con crudeza el estado en el que se termina una guardia: “Estás muerto”. Cuenta que ha llegado a parar una consulta para meter la cabeza bajo el grifo y volver empapado “para intentar escuchar” al paciente.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

“La capacidad de concentración la pierdes”, afirma. Para este facultativo, la situación no tiene sentido: “Es una circunstancia que no tiene nadie en España”. Gustavo compara las condiciones de los médicos con la de otros profesionales sometidos a jornadas exigentes. Recuerda que un bombero descansa varios días tras una guardia y que los conductores de autobús o camión están obligados a parar después de determinadas horas. “Nosotros tenemos el saliente 24 horas y, al día siguiente, estamos trabajando otra vez”, lamenta.

El problema, según denuncian los facultativos, no termina cuando finaliza la guardia. El llamado día saliente no permite una recuperación real. “Llegas a casa a las nueve de la mañana, pero cuando llegas, con el estrés y todo, no te duermes directamente. Te acuestas a lo mejor a las doce o a la una. Y al día siguiente tienes que ir a trabajar a las ocho de la mañana otra vez. Es un descontrol en la vida bestial”, describe.

Jornadas de hasta 70 o 100 horas semanales

El médico resalta que pueden llegar a acumular entre 70 y 100 horas de trabajo en una sola semana. “Cuando te recuperas de una guardia ya tienes la siguiente ahí”, resume. “Es un trabajo en el que en tus manos pasa mucha gente que necesita un médico que esté en plena capacidad para poder actuar y trabajar”, subraya el especialista.

“Las guardias son extenuantes”, coincide Christopher, que es psiquiatra y estuvo también el lunes en la protesta “para defender la sanidad pública”. Afirma que las guardias de 24 horas es uno de los principales motivos por los que se manifiesta. “No podemos atender igual. No es lo mismo cuando nos llaman a las cuatro o a las cinco de la madrugada, que cuando empezamos a las ocho”, defiende el profesional, que recuerda que no son superhéroes: “Yo siempre digo que primero somos seres humanos y, después, somos médicos”.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

Cristina Guitard, médica de Urgencias del Hospital Costa del Sol, tiene 63 años y le quedan solo dos para jubilarse. Aun así, ha secundado esta huelga y también las anteriores. Dice que no protesta solo por ella, sino por las generaciones que vienen detrás. “No nos apetece nada estar aquí, queremos estar trabajando, pero en unas condiciones dignas y no como nos está tratando el Ministerio de Sanidad. Esto es una vergüenza”, sostiene.

“No podemos atender igual”: la advertencia de los médicos tras 24 horas de trabajo

La profesional denuncia que las condiciones actuales dificultan enormemente la conciliación familiar, especialmente, las guardias de 24 horas. “Si te vas un día 24 horas, y después apareces a las nueve de la mañana del día siguiente, tu vida familiar se interrumpe”, señala la profesional.

“Yo siempre digo que primero somos seres humanos y, después, somos médicos” Christopher, psiquiatra

Cristina recuerda el sacrificio acumulado durante años de profesión, con celebraciones y momentos familiares perdidos. “Yo hasta que a mi hija no se le cayó el tercer diente no pude vivirlo, eso es duro”, comparte. La médica lo resume en una idea clara: “Hay que trabajar por turnos, no se puede trabajar 24 horas”.

Los médicos insisten en que esta reivindicación no afecta solo a sus condiciones laborales. También, aseguran, a la seguridad del paciente. “Yo no te recomiendo que vengas a nuestro hospital a las cinco de la mañana, porque no hemos parado desde las ocho. Mi cabeza no es la misma que cuando he empezado la guardia fresca. Mi capacidad de reaccionar no es la misma”, advierte Cristina.

Trabajar por turnos, la alternativa que piden los médicos

La profesional explica que hay días en los que no llegan a dormir ni una sola hora, sobre todo, en Urgencias: “El volumen de pacientes que llegan y la gravedad de los mismos no te permite descansar. Es continuo, es 24 horas”.

La protesta dejó precisamente esa imagen de unión entre generaciones. Junto a médicos con décadas de experiencia había residentes que apenas han comenzado su carrera profesional y que ya conocen el peso de una guardia de 24 horas. Susana, residente de Neumología en el Clínico, tiene 26 años y reconoce que muchos jóvenes se plantean irse fuera si las condiciones no cambian. “Es una situación insostenible a largo plazo”, señala.

La residente recuerda que un error en medicina no es como equivocarse “al darle a una tecla”: “Estás jugando con la salud de una persona”. Por eso, pide a la Ministra que se siente con el colectivo, los escuche y tome como referencia otros países europeos donde, según señala, no existen guardias de 24 horas.