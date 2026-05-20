El Metro de Málaga no llegará al Civil hasta 2030: el último tramo costará 48,2 millones y serán 3 años de obra

El Metro de Málaga encara la recta final de su prolongación hacia el Hospital Civil, aunque el calendario sitúa la llegada efectiva del suburbano en el entorno de 2030. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda prevé que el tercer y último tramo de la ampliación comience a construirse el próximo mes de junio, después de haber cerrado ya los principales contratos necesarios para poner en marcha la obra.

La Junta ha adjudicado por 1,76 millones de euros la asistencia técnica a la dirección de obra de este último tramo, que discurre entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, a la UTE formada por Betancourt Ingenieros e Icyfsa Ingeniería. El contrato tendrá un plazo de ejecución de tres años, el mismo horizonte previsto para los trabajos de construcción.

Esta asistencia técnica resulta clave para arrancar la actuación, ya que incluye, entre otras funciones, la incorporación del coordinador de seguridad y salud, el apoyo a la dirección de obra y la supervisión del cumplimiento del proyecto aprobado.

A esta adjudicación se suma la firma, este martes, del contrato de ejecución de las obras entre la Junta de Andalucía y la empresa Sando, con un presupuesto de 48,24 millones de euros y un plazo estimado también de 36 meses. Queda pendiente la adjudicación del contrato de control de calidad, licitado por 272.400 euros.

Tres tramos en obras durante 2026

Con este paso, Fomento mantiene su previsión de que durante 2026 estén en marcha de forma simultánea los tres tramos de la prolongación del Metro entre Guadalmedina y el Hospital Civil.

El tercer tramo arrancará una vez rebasada la futura estación de La Trinidad, incluida en el segundo tramo, y terminará junto al Hospital Civil. Tendrá una longitud de 510 metros y discurrirá bajo las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar.

El proyecto incluye además la construcción de la estación Hospital Civil, situada junto al actual equipamiento sanitario y al futuro nuevo Hospital de Málaga Virgen de la Esperanza.

Como en los tramos anteriores, las obras se ejecutarán mediante el sistema Cut&Cover, que consiste en abrir el terreno, construir los muros pantalla del túnel y las estaciones, cubrir de nuevo la superficie con una losa y continuar después los trabajos bajo tierra.

Una ampliación de 244 millones

La prolongación completa del Metro de Málaga entre Guadalmedina y Hospital Civil tendrá 1,8 kilómetros de longitud y tres estaciones. La inversión prevista para la obra civil asciende a 147,8 millones de euros.

A esa cantidad habrá que añadir los contratos comunes de instalaciones, arquitectura de estaciones y señalización ferroviaria. Con todos esos trabajos, el presupuesto total estimado de la ampliación se eleva a 244 millones de euros, con cofinanciación europea a través del programa Feder Andalucía 2021-2027, que aporta 145,58 millones.

Actualmente, el primer tramo, entre Guadalmedina e Hilera, en ejecución desde enero de 2024, supera ya el 66% de avance. El segundo, entre Hilera y Eugenio Gross, iniciado en junio de 2025, rebasa el 13% de ejecución.

Cuándo llegará el Metro al entorno del Hospital Civil

Aunque el último tramo empezará a construirse en junio y el plazo de obra civil es de 36 meses, la llegada efectiva del Metro al Hospital Civil no será inmediata al final de esos trabajos. Tras la ejecución del túnel y las estaciones deberán completarse las instalaciones, la arquitectura interior, la señalización ferroviaria y las pruebas técnicas previas a la puesta en servicio.

Por ese motivo, el calendario sitúa la llegada del suburbano al entorno del Hospital Civil y del Materno Infantil en el final de la década, alrededor de 2030, siempre condicionado al desarrollo de los contratos pendientes y a la evolución de las obras.

La ampliación supondrá un cambio relevante en la movilidad de Málaga capital, especialmente para los vecinos de Bailén-Miraflores, La Trinidad y el entorno hospitalario. También facilitará el acceso en transporte público a equipamientos sanitarios estratégicos como el Hospital Civil, el Materno Infantil y el futuro Nuevo Hospital de Málaga.