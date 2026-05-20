El Museo Alborán abrirá sus puertas a principios de 2027 con entrada temporalmente gratuita

"Málaga no entiende su pasado sin su relación con el mar ni su futuro sin mirar al mar". Para predicar con el ejemplo, la ciudad contará a principios de 2027 con un nuevo centro pionero en Europa orientado a divulgar la biodiversidad, la sostenibilidad y la investigación medioambiental marina. Se llamará Museo Alborán y se ubicará en edificio 2 del Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga, donde estaba situada la Fundación Aula del Mar. El espacio, que servirá de puente entre la ciencia y el ciudadano, todavía se encuentra en obras de rehabilitación y musealización que se prevén finalizadas antes del término de 2026.

Según ha expresado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la presentación de este nuevo espacio cultural y científico, el Museo Alborán abrirá sus puertas con total gratuidad "durante un par de meses" y después se deberá visitar pagando "una cantidad moderada y atractiva". La gestión del centro será pública, aunque el Área de Sostenibilidad Medioambiental, que se hará cargo del museo, ha anunciado un concurso posterior para externalizar dicha gestión. Sin concretar cuántos puestos de trabajo creará o cuál será la inversión anual al mantenimiento del proyecto, el alcalde ha indicado que se prevé una afluencia diaria de casi 1.000 personas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Economía, Hacienda y Fondos de la UE y de Sostenibilidad Medioambiental, Carlos Conde y Penélope Gómez, respectivamente, presenta el Museo Alborán / Álex Zea

Inversión municipal de 2,6 millones

Sí se conoce que la inversión global que ha estimado el Consistorio superará los 2,6 millones de euros. De esa cantidad, las actuaciones previas relacionadas con las 11 investigaciones realizadas por la Universidad de Málaga y la recopilación de conocimiento sobre biodiversidad se han financiado con cerca de un millón de euros, el 80% de fondos FEDER y un 20% restante de aportación municipal. También se incluyen en esta suma los estudios elaborados por el CSIC/IEO y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM). Las investigaciones se han especializado en la biodiversidad urbana, cetáceos, aves marinas, plancton,especiess invasoras, calidad ambiental, absorción de CO₂y monitorización climática.

Esta segunda fase en la que ya se encuentran trabajando, que tiene que ver con las obras de adaptación del espacio, el presupuesto asciende a los 1,7 millones de euros, financiados de manera íntegra por el Ayuntamiento de Málaga. Este futuro equipamiento está estrechamente vinculado con el proyecto LifeWatch Alborán impulsado desde el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, una concejalía bajo la dirección de Carlos Conde.

Un espacio interactivo multisensorial

El Museo Alborán se estructurará en diferentes espacios organizados por plantas y experiencias. Será "primordial" la accesibilidad universal a sus contenidos. La planta baja albergará varios espacios de introducción al recorrido enfocados en la concienciación sobre la problemática de la basura marina además de una sala de realidad virtual que mejorará el entendimiento de la narrativa. El escenario será interactivo, con recursos sonoros, gafas VR, códigos QR para ampliar información y todo tipo de elementos audiovisuales.

La primera planta tendrá una "gran sala inmersiva" equipada con proyecciones en paredes y suelo que envolverán al visitante en imágenes del mar de Alborán, su diversidad y las amenazas ambientales. También contará con una sala de pantallas táctiles divulgativas sobre "basuraleza marina" y especies que conviven en el hábitat. Otro de los elementos singulares será un balcón-observatorio que permitirá contemplar en tiempo real elementos del paisaje litoral que se monitorizan en la estación meteorológica situada en los Baños del Carmen. "No se puede cuidar lo que no se conoce", ha concluido la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.