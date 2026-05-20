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Empiezan las obras de la MA-21 entre Torremolinos y el aeropuerto de Málaga: cortes de tráfico nocturnos a partir de hoy

Los trabajos de reasfaltado en la MA-21, que incluyen el acceso al aeropuerto, se desarrollarán de 23:00 a 6:00 en la noche de hoy, en la del jueves y la del domingo

Vista de un tramo de la MA-21, entre el Aeropuerto y Torremolinos

Vista de un tramo de la MA-21, entre el Aeropuerto y Torremolinos / L.O.

Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga afronta esta semana la fase final de las obras de reasfaltado de la MA-21, una de las principales conexiones entre la capital y Torremolinos. Los trabajos obligarán a realizar cortes nocturnos de tráfico en sentido Torremolinos, entre el aeropuerto y el límite municipal, durante las noches del miércoles, jueves y domingo.

Las restricciones estarán activas entre las 23:00 y las 6:00 horas, una franja elegida para minimizar el impacto sobre la circulación del día a día. El objetivo de la actuación es mejorar el estado de la carretera y reforzar la seguridad en una vía con elevada densidad de tráfico.

Acceso al aeropuerto y rutas alternativas

Además del reasfaltado principal, esta noche también se intervendrá en el vial de acceso al aeropuerto, lo que provocará el cierre temporal del desvío durante unos veinte minutos. Mientras duren estas labores, los conductores podrán acceder al aeropuerto a través de San Julián, o utilizando la MA-20 y la MA-23. El Ayuntamiento recomienda evitar la MA-21 en horario nocturno y optar por rutas alternativas como la A-7 o la propia MA-20, especialmente para los desplazamientos hacia Churriana y Torremolinos.

Obras en la MA-21 durante su asfaltado

Obras en la MA-21 durante su asfaltado / Ayuntamiento de Málaga

A esto se le suman las obras que ejecuta Emasa para implantar una nueva red de aguas regeneradas destinada al riego de instalaciones de la zona oeste y de Torremolinos. Desde este miércoles permanece ocupado un tramo de unos 600 metros del carril derecho de la MA-21 en sentido Málaga, a la altura de la Base Aérea.

Como consecuencia, la circulación queda reducida de tres a dos carriles en ese punto durante un periodo aproximado de dos meses.

Nuevas restricciones en Ciudad Jardín

Por otro lado, el distrito de Ciudad Jardín también registrará cambios en la movilidad a partir de este jueves. Las obras de conexión entre la tubería de La Viñuela y el depósito de Olletas Alto obligarán a ocupar parte del carril derecho de la avenida Guerrero Strachan, antes del cruce con la avenida Pascueros.

Noticias relacionadas y más

Hasta el próximo 29 de mayo, el tráfico en sentido este quedará limitado a un único carril, por lo que el Consistorio aconseja planificar los desplazamientos con antelación para evitar retenciones.

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