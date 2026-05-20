La constructora Sando y Parcemasa firman un convenio para plantar 3.700 árboles en el cementerio de San Gabriel

El cementerio de San Gabriel sumará una nueva masa forestal gracias al convenio firmado entre la empresa Sando Conservación y Energía y Parcemasa. El acuerdo permitirá la creación de un sumidero de dióxido de carbono mediante la plantación de 3.700 árboles en una superficie de 37.000 metros cuadrados, una actuación con la que la compañía privada compensará parte de las emisiones de CO2 derivadas de su actividad.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Málaga para ampliar las zonas verdes urbanas y reforzar la biodiversidad local. Las especies elegidas para la reforestación, entre ellas pinos, algarrobos, olivos y cornicabras, están adaptadas al clima mediterráneo y contribuirán a generar nuevos hábitats para aves e insectos.

Cementerio de Parcemasa / L.O.

Un bosque urbano en el entorno del cementerio

El proyecto se desarrollará en la zona noreste del cementerio de San Gabriel, en unos terrenos actualmente ocupados por matorral y arbolado disperso. El convenio, firmado por la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y el director general de Sando Conservación y Energía, Jorge Gámiz, tendrá una vigencia de 30 años.

Durante ese periodo, la empresa asumirá tanto la plantación como el mantenimiento de la nueva masa forestal, incluyendo la instalación de un sistema de riego. La inversión prevista supera los 84.700 euros, mientras que Parcemasa conservará la titularidad de los terrenos y garantizará el mantenimiento del uso forestal de la zona.

Compensación de emisiones y Agenda 2030

La creación de sumideros de carbono se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por administraciones y empresas para reducir el impacto climático. Según organismos internacionales como la ONU, la reforestación y recuperación de espacios verdes urbanos ayuda no solo a absorber CO2, sino también a reducir el efecto isla de calor y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Dia de los Difuntos. Cementerio de San Gabriel (Parcemasa) / GREGORIO TORRES

En este caso, la actuación forma parte del Plan Director de Sostenibilidad 2025-2028 de Sando Conservación y Energía y se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 y las políticas de descarbonización impulsadas tanto por instituciones europeas como por administraciones locales.

Desde el Ayuntamiento destacan además que este convenio abre la puerta a futuras colaboraciones con otras empresas interesadas en compensar emisiones mediante proyectos ambientales dentro del recinto funerario.

Un cementerio con sello ambiental

La apuesta sostenible de Parcemasa no es nueva. El complejo funerario puso en marcha en 2023 una planta fotovoltaica destinada al autoconsumo energético, integrada por más de 1.000 paneles solares instalados sobre bloques de nichos y capaz de cubrir gran parte de la demanda eléctrica diurna del recinto.

Además, el cementerio de San Gabriel cuenta con un reconocimiento singular en Europa: el Jardín del Recuerdo posee la catalogación de Arboreto otorgada por la Asociación Internacional ArbNet, una distinción que lo convierte en el único cementerio europeo con esta consideración. Este espacio, de cinco hectáreas, permite desde 2016 depositar cenizas bajo distintas especies arbóreas, integrando memoria, naturaleza y sostenibilidad en un mismo entorno.