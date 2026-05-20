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Profesión de riesgo para policías y Guardia Civil, claves en el pleno de la Diputación de Málaga

Otros temas que se tratarán también son el Plan Económico y la finalización de las obras del centro de participación activa de mayores de Antequera

Un momento en un pleno de la Diputación.

Un momento en un pleno de la Diputación. / l.o.

EP

Málaga

El tercer Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), dotado con 34,5 millones, declarar a la Guardia Civil, Policía Nacional y resto de cuerpos policiales profesión de riesgo, así como la finalización de las obras y apertura del centro de participación activa de personas mayores de Antequera, incrementar el presupuesto a la convocatoria de ayudas para la adaptación funcional de viviendas, y un esquema extraordinario de ayudas «para evitar el colapso social y la asfixia de los pequeños municipios», son algunas de la mociones que se debatirán en el pleno de la Diputación de Málaga.

Así, el grupo provincial popular, según ha explicado el portavoz, Cristóbal Ortega, lleva una moción sobre la exención del IRPF de las ayudas extraordinarias al sector agrario, la defensa del campo malagueño y andaluz y la agilización de las medidas de apoyo al sector primario; otra sobre la declaración de la Guardia Civil, Policía Nacional y resto de cuerpos policiales como profesiones de riesgo, así como el tercer PAEM.

«Miles de hombres y mujeres pertenecientes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al resto de cuerpos desempeñan diariamente su labor en condiciones de extrema peligrosidad, afrontando situaciones vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la violencia callejera y todo tipo de actuaciones que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida», ha incidido el diputado Manuel Marmolejo.

Por su parte, la diputada de Economía, Hacienda y Administración electrónica, María del Carmen Martínez, ha informado del tercer PAEM, que irá a pleno y que contará con 34,5 millones -procedentes de los remanentes de tesorería del año 2025-, destinados a las localidades de forma incondicionada.

El objetivo, ha dicho «es potenciar los recursos de estas entidades en la provincia y mantener los servicios públicos». «Ponemos a disposición de las entidades locales de nuestra provincia 34,5 millones de euros», ha valorado-

Por otro lado, el PSOE, según ha detallado el portavoz del grupo provincial del PSOE, Josele González, llevan una moción en la que piden incrementar el presupuesto de la convocatoria de ayudas para la adaptación funcional de viviendas.

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Por otro lado, la moción urgente del PSOE, versa sobre la finalización de las obras y apertura «inmediata» del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Antequera.

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