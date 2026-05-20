Cómo pedir la ayuda para comprar tu primera vivienda si eres joven en Málaga: requisitos y bancos colaboradores

Comprar una primera vivienda en Málaga se ha convertido en uno de los grandes retos para muchos jóvenes.

Para facilitar el acceso a una hipoteca, la Junta de Andalucía cuenta con el Programa Garantía Vivienda Andalucía, una ayuda dirigida a menores de 40 años que quieran adquirir su primera vivienda habitual y que permite avalar hasta el 100% del precio de referencia del inmueble.

La ayuda no consiste en una subvención directa, sino en una garantía pública para facilitar el acceso a una hipoteca. La Junta avala el importe que supere el 80% del precio de referencia de la vivienda, pudiendo llegar hasta el 100% del valor.

La garantía solo cubre el capital principal del préstamo hipotecario. No incluye intereses, comisiones, gastos judiciales, extrajudiciales ni otros costes asociados.

Las solicitudes no las presenta directamente la persona interesada, sino la entidad financiera colaboradora. Por tanto, quienes quieran acceder al programa deben acudir a uno de estos bancos o entidades para entregar la documentación.

Requisitos de las personas solicitantes

Para acceder a esta garantía, la persona interesada debe cumplir estos requisitos:

Ser persona física mayor de edad .

. Tener hasta 40 años incluidos en el momento de solicitar la garantía.

en el momento de solicitar la garantía. Estar empadronada en un municipio de Andalucía .

. No ser titular de otra vivienda en propiedad ni tener un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en España, salvo excepciones previstas.

Haber firmado un contrato de arras o preacuerdo que acredite el compromiso de compraventa.

o preacuerdo que acredite el compromiso de compraventa. Tener el préstamo hipotecario autorizado por una entidad financiera colaboradora.

Requisitos de la vivienda

La vivienda también debe cumplir una serie de condiciones:

Debe estar situada en un municipio de Andalucía .

. Puede ser nueva o usada .

. Debe ser la primera vivienda que adquiere la persona solicitante.

que adquiere la persona solicitante. Tiene que destinarse a domicilio habitual durante al menos dos años desde la compra.

desde la compra. El precio máximo general de la vivienda será de 295.240 euros .

. Este límite podrá subir hasta 354.288 euros si la vivienda tiene eficiencia energética de grado A o B .

si la vivienda tiene eficiencia energética de grado . Si el valor de tasación es inferior al precio de venta, se tomará como referencia el valor de tasación.

Si se trata de una vivienda protegida, también deberán cumplirse los requisitos específicos de este tipo de vivienda y contar con la autorización correspondiente.

Entidades financieras colaboradoras

Las personas interesadas en acogerse a este programa de la Junta de Andalucía deben dirigirse a alguna de las entidades financieras colaboradoras, que serán las encargadas de comprobar la documentación, evaluar los requisitos y presentar la solicitud en nombre de la persona solicitante.

Entre las entidades adheridas figuran Caja Rural de Granada, Cajasur Banco SA-Kutxabank, CaixaBank, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Caja Rural del Sur y Cajamar Caja Rural.