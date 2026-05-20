Incendio
Susto en el Centro de Málaga por un incendio en la cocina de un restaurante de la plaza del Obispo
Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios han acudido al establecimiento La Malagueña tras arder una freidora; no hay daños personales y la actividad se retomará con normalidad
Susto este miércoles en la plaza del Obispo, en el Centro de Málaga, por un incendio declarado en la cocina de un restaurante, un incidente que ha obligado a acordonar de forma preventiva la plaza, mientras trabajaban los servicios de emergencia.
Según las primeras informaciones, el fuego se ha originado en una freidora del restaurante La Malagueña, situado en esta céntrica plaza del Centro Histórico, junto al entorno de la Catedral. La primera llamada de aviso se ha recibido a las 11.25 horas en el Servicio de Emergencias 112, alertando de un incendio en la cocina del local.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios, que han intervenido en la zona para controlar la situación y garantizar la seguridad de vecinos, trabajadores y viandantes.
No se han registrado daños personales. El incendio ha causado daños materiales en el establecimiento afectado, mientras que otros locales próximos se han visto afectados por el humo.
La intervención ha generado expectación en una de las zonas más transitadas del centro histórico de Málaga, con presencia habitual de residentes, turistas, trabajadores y visitantes. Tras la actuación de los servicios de emergencia, la previsión era que el restaurante abra con normalidad en torno a las 13.00 horas, una vez ventilada la zona y comprobadas las condiciones de seguridad.
El suceso ha quedado en un susto, aunque ha obligado a interrumpir temporalmente la actividad en este punto del centro de Málaga durante la intervención de los equipos desplazados.
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