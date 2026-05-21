Hasta 400 euros sin pedirlos: estas son las familias malagueñas que podrán cobrar el Bono Social Térmico

La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para abonar el Bono Social Térmico 2026, una ayuda económica dirigida a los hogares más vulnerables de la comunidad. Se trata de un ingreso directo pensado para aliviar los gastos vinculados al uso de energía en casa, como la calefacción, el agua caliente sanitaria o la cocina.

Esta prestación puede recibirse junto al Bono Social Eléctrico, aunque ambos mecanismos funcionan de forma diferente. Mientras que el Bono Social Eléctrico aplica un descuento en la factura mensual de la luz, el Bono Social Térmico se paga mediante una transferencia directa en la cuenta bancaria del beneficiario.

Además, una de sus principales ventajas es que no requiere solicitud previa. La ayuda se concede de forma automática a las personas que ya tenían reconocido el descuento eléctrico en el periodo correspondiente.

Quién puede cobrar el Bono Social Térmico en Andalucía

El derecho a recibir el Bono Social Térmico en Andalucía está ligado a la situación del beneficiario durante el año anterior. Es decir, en esta convocatoria se tendrá en cuenta si el usuario tenía vigente el Bono Social Eléctrico en los registros previos.

Por tanto, no todos los ciudadanos tienen que realizar trámites ni presentar una nueva petición. La ayuda se activa para quienes cumplan los requisitos establecidos a partir de la información que ya consta en las comercializadoras eléctricas.

Cuánto dinero se puede recibir

La cantidad que percibe cada hogar no es igual en todos los casos. El importe del Bono Social Térmico 2026 depende principalmente de dos factores: la zona climática en la que se encuentra la vivienda y el grado de vulnerabilidad económica del beneficiario.

Andalucía se divide en cinco zonas, desde la Zona A, correspondiente a áreas más cálidas, hasta la Zona E, donde se incluyen los territorios más fríos. Cuanto más duras son las condiciones climáticas durante el invierno, mayor es la cuantía de la ayuda.

Así, un hogar considerado vulnerable situado en la Zona A recibirá el importe mínimo, fijado en 56,03 euros. En el extremo contrario, una vivienda ubicada en la Zona E podrá percibir 250,44 euros si se encuentra dentro de ese mismo nivel de vulnerabilidad.

La ayuda aumenta para los hogares más vulnerables

El segundo elemento clave es el nivel de protección reconocido al usuario. La Junta diferencia entre consumidores vulnerables y aquellos considerados vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Estos últimos grupos reciben una cuantía superior, ya que se encuentran en una situación de mayor dificultad económica. Por ejemplo, en la Zona B, la ayuda pasa de 90,86 euros a 145,38 euros cuando se trata de familias vulnerables severas o en riesgo de exclusión.

El importe máximo se alcanza en la Zona E, donde estos hogares pueden recibir hasta 400,69 euros mediante ingreso directo.

Cómo saber si tienes derecho a la ayuda

La Junta de Andalucía comunicará el reconocimiento del Bono Social Térmico mediante una carta enviada al domicilio que conste en los datos de la compañía eléctrica.

En esa notificación se indicará el importe exacto de la ayuda, los criterios aplicados para calcularla y las instrucciones necesarias para comprobar o confirmar la cuenta bancaria en la que se realizará el ingreso.

Para evitar retrasos o incidencias en el pago, es importante que los beneficiarios tengan actualizados tanto la dirección postal como los datos bancarios asociados a su contrato eléctrico.