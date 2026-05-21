Sucesos
Un accidente de tráfico en Pizarra deja seis heridos, dos de ellos menores de edad
El siniestro se produjo en el kilómetro 42 de la carretera A-357, sentido Campillos, este miércoles al mediodía
Madrid
Seis personas resultaron heridas, dos de ellas menores de edad, en un accidente que tuvo lugar este miércoles al mediodía en el kilómetro 42 de la carretera A-357, a su paso por el municipio malagueño de Pizarra.
Heridos
Los heridos son cuatro adultos de entre 36 y 48 años, un menor de 14 años y un bebé, que fueron trasladados a un centro hospitalario sin que trascendieran más detalles sobre su estado, según explicó el Centro de Emergencias 112 través de su cuenta en la red social X.
A causa del siniestro, el tráfico en dicha vía, en sentido Campillos, tuvo que ser cortado temporalmente y quedó restablecido una vez resuelta la incidencia.
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