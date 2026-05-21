Nueva agresión a dos médicas en el centro de salud de Ciudad Jardín: condenado a cuatro meses de cárcel

Málaga registra un nuevo episodio de violencia en el ámbito sanitario. En esta ocasión, las víctimas han sido dos médicas del centro de salud de Ciudad Jardín de la capital, que fueron agredidas e intimidadas por un usuario que ha sido condenado a cuatro meses de prisión tras la celebración de un juicio rápido.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 19 de mayo. Un paciente, según ha relatado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), se coló sin cita en la consulta de su médica de familia para que le recetara ansiolíticos y comenzó a intimidarla.

Alarmada por el ruido, otra facultativa entró para auxiliar a su compañera e intentó acompañar al usuario a pedir su cita en admisión. Sin embargo, la reacción de este fue “pegarle un tortazo en la mano, empujarla e insultarla”, ya que, según él, había impedido salirse con la suya.

Cuatro meses de prisión: la condena por insultar, agredir e intimidar

Tras el aviso a la Policía Nacional, los agentes se lo llevaron detenido mientras las agredidas presentaron un parte de lesiones y la correspondiente denuncia que derivó en la celebración de un juicio rápido que se celebró durante la mañana de ayer.

Según ha informado el SMM en un comunicado, la sentencia ha condenado al agresor a una pena de cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra personal sanitario y veinte días de multa con cuota diaria de 10 euros por un delito leve de lesiones. Además, ha impuesto una prohibición de aproximación y de comunicación con ambas doctoras por un periodo de cuatro meses.

Concentración de médicos en el centro de salud de Ciudad Jardín. / L.O.

Una de las médicas tuvo que abandonar su puesto tras la visita de la madre del agresor

El sindicato también ha denunciado que este mismo jueves, antes de la concentración que habían convocado para apoyar a las médicas agredidas, la madre del agresor ha acudido al centro preguntando por una de las facultativas “para decirle cuatro cosas”. La Policía ha tenido que desalojarla y recomendar a la doctora que abandonara su puesto de trabajo.

“Se ha tenido que ir muy afectada”, ha señalado Teresa Valle, delegada de Prevención de Riesgos Laborales del SMM. “Esta persona tiene miedo de venir a trabajar, no hay derecho a estar en el puesto laboral con miedo”, ha denunciado la profesional, que exige que todos los centros de salud de la provincia cuenten con personal de seguridad.

El Sindicato Médico de Málaga exige seguridad en los centros de salud

En el caso del centro de salud de Ciudad Jardín, está dotado con vías de escape, pero no dispone de un vigilante, pese a ser, según Valle, “uno de los centros más conflictivos”.

“Necesita personal que pueda auxiliar y atender a los compañeros en caso de violencia en la consulta”, ha subrayado. “Tiene que haber personal de seguridad en absolutamente todos los centros, que cuando han querido lo han implantado, tenemos el ejemplo de la pandemia”, ha insistido.

Cuántas agresiones a médicos se han registrado en Málaga en 2026

En lo que va de 2026, el Sindicato Médico de Málaga ha registrado 13 agresiones a facultativos en la provincia de Málaga. Este jueves por la mañana, más de una treintena de profesionales se han concentrado durante quince minutos para condenar el último ataque a sus dos compañeras.

El SMM afirma que los agresores cuentan con “la complicidad” de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía al no desarrollar un plan de sanciones administrativas contra los agresores, como se ha establecido en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Galicia.

Desde el sindicato, exigen a la Administración la contratación de vigilantes de seguridad en los centros de salud y “medidas contundentes” que velen por la integridad de los trabajadores.